Baldur's Gate 3-Spieler entdeckt nach 1500 Stunden noch neue Szene - bei der sein Charakter in ein Schwein verwandelt wird

Diese Szene dürfte wohl auch nicht jeder in Baldur's Gate 3 gesehen haben.

Eines der Dinge, die Baldur's Gate 3 zu so einem fantastischen RPG machen, ist die schiere Menge an großartigen Inhalten. Dabei können wir gar nicht alles in einem Durchgang erleben, immerhin ändern unsere Entscheidungen den Verlauf der Story. Dass man aber selbst nach dutzenden Durchläufen und tausenden Stunden noch bislang unbekannte Details entdecken kann, zeigt dieser Fan.

In Baldur's Gate 3 müsst ihr eine ganz bestimmte Dialogzeile wählen, um zum Schwein zu werden

Konkret teilt Reddit-User happymasquerade gleich eine ganze Reihe an Entdeckungen, die er oder sie beim aktuellen Durchlauf in Baldur's Gate 3 gemacht hat. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die Person bereits über 1500 Stunden im Spiel auf der Uhr hat und sich sogar den goldenen Würfel für den erfolgreichen Abschluss des Ehrenmodus verdient hatte.

Man sollte also meinen, happymasquerade hätte schon so einiges gesehen. Trotzdem hat der Fan noch ein paar etwas verstecktere Details entdeckt. Das Witzigste davon dürfte wohl zweifellos die Szene mit Pixie Dolly Thrice sein. Der Fan berichtet von seinem Fund:

I"hr könnt Dolly Thrice sagen, dass ihr wisst, dass ihr kontrolliert werdet. Darauf antwortet sie "Das solltest du gar nicht wissen!" und verwandelt dich in ein Schwein." 1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV Autoplay

Welche Szene ist hier gemeint? Das kleine Feen-Wesen Dolly steckt normalerweise in der Mondlaterne, die der Drider in den Schattenlanden in Akt 2 bei sich trägt. Wenn wir sie befreien, belegt sie uns zum Dank mit einem Zauber, der den Schattenfluch fern hält – so weit, so bekannt.

Allerdings gibt es auch eine witzige Szene, wenn ihr euch in der Konversation mit Dolly querstellt. Statt die magischen Worte zu sprechen, könnt ihr auch die Option "Wir leben in einer magischen Theateraufführung, die von einem Wahnsinnigen gesteuert wird." wählen – also effektiv klarmachen, dass ihr einen Charakter in einem Videospiel spielt.

Als Reaktion darauf tut Dolly genau das, was Redditor happymasquerade beschreibt, sie verwandelt euch in ein Schwein! Hier könnt ihr euch die Szene anschauen, wenn ihr sie noch nicht kennt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Keine Sorge übrigens, die Verwandlung ist nicht dauerhaft, sie hält nur ein paar Sekunden an. Allerdings ist das ein witziges Easter Egg, das sich ziemlich schnell verpassen lässt.

Daneben teilt happymasquerade auch noch ein paar weitere Details, die der Fan jetzt erst zum ersten Mal erlebt hat. So hat er zum Beispiel rausgefunden, dass es die Option gibt, das Githyanki-Ei aus der Krippe einfach eine Klippe runterzuschmeißen, statt es an die Händlerin zu geben.

Daneben spricht Astarion in Akt 2 offener über seinen Wunsch, einen Deal mit Raphael zu machen, wenn seine Zuneigung bereits hoch genug ist. Und wenn man die Gefangenen aus den Türmen des Mondaufganges rettet, ohne zuvor im Gasthaus zum letzten Licht gewesen zu sein und dann mit ihnen zurücksegelt, bekommt man andere Dialoge mit Jaheira und Isobel.

Kanntet ihr diese Szene mit Dolly bereits? Gibt es eine Szene, die ihr erst nach mehreren Durchläufen gesehen habt?