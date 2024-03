Baldur‘s Gate 3-Fan versteht nicht, wieso es sein Kumpel mittelmäßig findet - dann stellt sich heraus, dass er es auf die langweiligste Art gezockt hat

Minthara aus Baldur's Gate 3 wäre sicherlich nicht begeistert von so einem Spielstil.

Baldur's Gate 3 lebt von den spielerischen Freiheiten, den vielen kleinen Details abseits des Weges, den coolen Charakteren und davon, dass ihr immer wieder in die absurdesten Situationen geraten könnt. Das alles lässt sich aber auch verpassen, wenn man auf eine ganz spezielle Art und Weise an das Spiel herangeht. So wie es diesem Freund eines Fans ergangen ist, der Baldur's Gate 3 nur so mittel fand.

Ihr könnt Baldur's Gate 3 in kürzester Zeit durchprügeln, werdet dann aber das Beste verpassen

Darum geht's: Auf Reddit macht ein BG3-Fan seinem Frust über einen Freund Luft. Der spielt normalerweise keine Titel wie Baldur's Gate 3, hat sich das Ausnahmespiel aber gegönnt und dann auch gezockt. Allerdings fand er es wohl nicht besonders toll und war nach knapp über 50 Stunden angeblich auch schon durch damit.

So hat er gespielt: Der frischgebackene BG3-Spieler habe im Vorfeld "recherchiert". Das heißt, dass er sich über die besten Klassen, Builds und Items informiert hat und wo es diese zu finden gibt. Dementsprechend waren viele Kämpfe für ihn keine Herausforderung, kurioserweise manche aber schon.

Nur die Hauptstory: Offenbar hat dieser Spieler hier auch keinerlei Experimente gewagt und nur das gespielt, was ihm wie die Haupt-Quest und Story-Missionen vorgekommen ist. Mit dem Ergebnis, dass er mit fortschreitender Zeit deutlich unterlevelt war und massive Probleme bekommen hat.

Vorzeitiges Ende: In Akt 2 wurden dann so gut wie alle Nebenmissionen und die ganzen Ereignisse am Last Light-Inn links liegen gelassen. Stattdessen begab sich der Spieler mehr oder weniger direkt zu Ketheric Thorm und hat ihn mit Hilfe des "Bomben-Typen" einfach in die Luft gesprengt. Dann war das Spiel zu Ende und er habe sich beklagt, dass es so kurz war.

Die meisten machen das anders: Viele Baldur's Gate 3-Connaisseure erkunden auch noch den letzten Winkel der Spielwelt, gehen viele Eventualitäten durch, lassen sich ablenken und erleben eine coole Überraschung nach der nächsten.

Es gibt viel zu verpassen: Baldur's Gate 3 steckt voller Entdeckungen und sorgt selbst bei den größten Fans noch nach vielen Hundert Stunden für freudige Funde. In diesem Fall hier wurde allerdings gleich der komplette dritte Akt und damit sogar die titelgebende Stadt und ein ganzes Drittel des Spiels links liegen gelassen.

Man kann es zwar so machen, aber normalerweise endet Baldur's Gate 3 nicht nach dem Kampf gegen Ketheric Thorm. Ihr habt die Wahl, Gale nicht zu opfern, nach Baldur's Gate zu reisen und noch viel mehr vom Spiel zu sehen – sehr viel mehr. Einige der größten Highlights, spannendsten Quests und interessantesten Interaktionen verbergen sich im dritten Akt.

Viele sind nicht daran gewöhnt: Wer noch nie ein Spiel wie dieses gezockt hat, kann aber natürlich leicht in die Falle tappen. Immerhin gibt es genug Spiele, die eben nur einen linearen Verlauf der Haupt-Quest kennen. In vielen anderen Titeln gibt es keine alternativen Lösungswege oder Enden und schon gar nicht so viele Möglichkeiten wie in Baldur's Gate 3.

Der Urheber des Reddit-Posts und viele Menschen in den Kommentaren amüsieren sich selbstverständlich ein bisschen über diese Geschichte. In erster Linie bedauern sie aber natürlich, dass dieser Spieler nicht in den Genuss der wahren Vorzüge des Spiels gekommen ist, so viel verpasst hat und Baldur's Gate 3 sozusagen aus den falschen Gründen für ein schlechteres Spiel hält, als es in Wirklichkeit ist.

Kennt ihr vielleicht ähnliche Storys von Freund*innen? Wie habt ihr Baldur's Gate 3 zum ersten Mal gespielt?