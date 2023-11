Baldur's Gate 3-Fan entschlüsselt geheime, schlüpfrige Botschaft auf dämonischer Unterwäsche

Raphael hält sich in Baldur's Gate 3 gewissemaßen einen eigenen Inkubus namens Haarlep zur Unterhaltung.

Baldur's Gate 3 steckt voller kurioser Begegnungen und eine der abgefahrensten davon ist die mit Haarlep. Das liegt vor allem daran, dass wir es hier mit einem Inkubus zu tun haben, der uns in einem Spiel verführen will.

Deals mit Teufeln sind aber generell keine so gute Idee und Haarlep selbst trägt sogar eine Art Warnung oder zumindest Hinweis auf die möglichen Folgen am Leib. Zumindest, wenn wir infernalisch lesen können wie dieser Fan hier.

Das Wichtigste in Kürze: In Baldur's Gate 3 gibt es eine kuriose Begegnung mit dem Inkubus Haarlep.

Haarleps Unterwäsche trägt übersetzt den Aufdruck '1000 lovers in 1 body'.

Das passt zu Haarleps Fähigkeit, verschiedene Formen anzunehmen und mit anderen Lebewesen zu schlafen.

Baldur's Gate 3-Fan übersetzt, was auf der Unterwäsche von Haarlep im House of Hope steht

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 tauchen Tieflinge und andere Wesen aus den Höllen der Dungeons and Dragons-Vorlage auf. Die sprechen eine eigene Sprache, die auch über ein eigenes Alphabet verfügt. So lassen sich die Schriftzeichen übersetzen, was besonders im Fall der Gesichtstattoos in Baldur's Gate 3 extrem witzig sein kann.

Dazu zählt natürlich auch die Detailverliebtheit des Entwicklerstudios Larian: Hier passt sogar, was auf den Klamotten dieser einen speziellen Figur geschrieben steht. Es handelt sich nicht um Zeichen ohne Bedeutung, sondern sie ergeben jede Menge Sinn – obwohl die allermeisten Menschen nie etwas davon erfahren würden. Aber dafür sind wir ja da.

Wer ist Haarlep? Falls ihr noch nicht so weit seid, folgen jetzt Spoiler, aber wenn ihr schon im 'Haus der Hoffnung' beziehungsweise in einer der D&D-Höllen namens Avernus wart, seid ihr Haarlep wohl bereits begegnet. Der Incubus hängt in Raphales Zuhause herum und wartet nur darauf, euch ins Bett zu locken.

So sieht das Wesen aus, es kann aber auch sein Geschlecht ändern oder komplett anders aussehen:

Haarlep ist natürlich ein Anagramm zum Hausherrn Raphael und die beiden sehen sich auch zum Verwechslen ähnlich.

Lasst ihr euch auf die Spielchen ein, kann das sehr lustige Konsequenzen haben: Haarlep verleibt sich eure Form ein. Danach erlebt eure Spielfigur jedes Mal einen Orgasmus, wenn Haarlep in eurer Form mit anderen Lebewesen schläft. Das kann komplett zufällig sowie sehr plötzlich auftreten und sorgt für äußerst kuriose Reaktionen eurer Begleiter*innen.

Was steht denn jetzt drauf? Wie ihr oben erkennen könnt, trägt Haarlep nicht besonders warme Klamotten. Auf den schmalen Lederbändern sind infernalische Schriftzeichen zu erkennen und die besagen übersetzt Folgendes:

"1000 lovers in 1 body"

Das passt natürlich ganz hervorragend zu den gestaltwandlerischen Fähigkeiten Haarleps und zu der Möglichkeit, dass Haarlep auch eure körperliche Form annehmen kann.

In den Kommentaren kommt es aber natürlich zu wilden Diskussionen, wieso Raphael bei so einer großen Auswahl offensichtlich immer nur mit sich selbst in die Kiste steigen will.

Baldur's Gate 3 ist und bleibt ein absolutes Ausnahme-Spiel: Nach vielen Jahren im Early Access wurde der Titel endlich für PS5 und PC veröffentlicht und ließ reihenweise Kinnladen runter klappen. Hier gibt es keine einzige Sammel-Quest, die wie Füllmaterial wirkt und Spieler*innen erleben bisher ungekannte Freiheiten. Eine Xbox-Version soll Anfang Dezember auch noch folgen, ein konkretes Release-Datum steht jedoch noch aus.

Wie findet ihr den Aufdruck auf Haarleps Klamotten? Was hättet ihr erwartet, was dort steht?