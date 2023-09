In Baldur's Gate 3 könnt ihr Geralt aus The Witcher finden und so gelangt ihr zu ihm

Geralt entspannt nicht nur in der Wanne, sondern ab und an auch im Bordell... von Baldur's Gate 3.

In Baldur's Gate 3 gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Dementsprechend dürfte es auch nur die Wenigsten wundern, dass dieses Mammut-RPG voller Anspielungen, Easter-Eggs und Hommagen steckt. Aber nicht nur an die alten Baldur's Gate-Spiele, sondern auch viele andere, wie zum Beispiel die The Witcher-Reihe. Zumindest könnt ihr einer Person begegnen, die Geralt extrem ähnlich sieht.

Baldur's Gate 3-Easter-Egg: So findet ihr Geralt aus The Witcher

Baldur's Gate 3 ist in drei große Akte aufgeteilt und die übertrumpfen sich gegenseitig damit, wie vollgestopft sie sind. Es gibt unzählige Story-Elemente, versteckte Orte und natürlich auch Easter-Eggs zu entdecken. Eines der größten und für viele vielleicht das Coolste:

Offenbar hängt auch der Hexer Geralt von Riva in der Stadt Baldur's Tor herum.

So kommt ihr da hin: Um Geralt in dem Bordell Sharess Caress aka Sharess Liebkosung zu finden, müsst ihr euch zunächst bis in den dritten Akt durchschlagen. Dort begebt ihr euch nach Wyrms Crossing, also die Siedlung auf der Brücke Richtung Baldur's Tor. Ihr könnt zum Beispiel seitlich herum klettern oder bekommt einen Pass, wenn ihr den Mord im Tempel untersucht.

Auf der rechten Seite befindet sich dann mittig das Bordell Sharess Caress. Ihr könnt es direkt von der Straße aus betreten, aber auch obenrum durch eine höher gelegene Tür eintreten. Jedenfalls findet ihr dann dort unten an einem der Tische zwei Personen, die Geralt und Yennefer frappierend ähneln. Okay, das wäre ein sehr junger Geralt, aber immerhin:

Sind sie das wirklich? So ganz klar ist das bisher noch nicht und es gibt natürlich auch viele Stimmen, die in diesen beiden Figuren partout keine The Witcher-Referenz erkennen wollen. Andererseits würde es natürlich schon sehr gut passen, immerhin hängen wir als Geralt in The Witcher 3 auch immer mal wieder in einem entsprechenden Etablissement herum.

Noch mehr Easter-Eggs: Besonders aufmerksame Spieler*innen können in Baldur's Gate 3 noch viel mehr Anspielungen entdecken. Praktisch überall gibt es Hommagen an Baldur's Gate und Baldur's Gate 2, wie zum Beispiel den Flail of Ages oder diverse Bücher und Figuren. Aber zum Beispiel auch der Cabbage-Man aus Avatar: Herr der Elemente taucht in Baldur's Gate 3 auf und trauert um seine Kohlköpfe.

Habt ihr auch schon ein Easter-Egg oder eine besonders coole Anspielung in Baldur's Gate 3 entdeckt?