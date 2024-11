Baldur's Gate 3 bekommt 12 neue Unterklassen, Crossplay und Photomode – aber wir müssen uns noch etwas gedulden

Ein neuer Patch? Kein Wunder, dass Astarion so glücklich ist.

Heute hat Larian den nächsten Patch für sein Rollenspiel-Meisterwerk Baldur's Gate 3 vorgestellt. Neben ein paar bereits versprochenen Features, wie Crossplay und dem Photomode gab es allerdings auch eine große Überraschung – genau genommen sogar zwölf.

Das kommende Update spendiert dem Spiel nämlich zwölf neue Unterklassen, die allesamt mit neuen Fähigkeiten, Animationen und Effekten daherkommen. Einziger Wermutstropfen: Wir müssen noch bis nächstes Jahr warten.

Das kommt mit Patch 8

Larian hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass Baldur's Gate 3 noch Crossplay und einen Fotomodus bekommt. Beides soll im nächsten Update enthalten sein. Ab dann könnt ihr also auch mit Freund*innen zusammenspielen, die auf einer anderen Plattform zocken.

Mit diesen könnt ihr dann auch im neuen Photomode posieren. Dieser ermöglicht uns nicht nur, die jeweiligen Szenen und Kameraeinstellungen zu bearbeiten, wir können auch Rahmen und Sticker ergänzen, um so den perfekten Schnappschuss zu erstellen.

Das Highlight und eine große Überraschung sind jedoch die neuen Unterklassen. Insgesamt zwölf kommen neu dazu – für jede Klasse eine. Als Barde können wir so etwa die 'College of Glamour'-Unterklasse wählen und mit dem oder der Barbar*in begeben wir uns auf den 'Path of Giants'.

Alle Details findet ihr im Community-Update von Larian. Wann genau das Update erscheint, steht bisher nicht fest, die Stresstests für den Patch sollen allerdings im Januar starten.

Baldur's Gate 3 wurde jüngst für den "Best Community Support"-Preis bei den Game Awards nominiert und wie dieses Update zeigt, auch völlig zurecht. Seit dem Release im letzten Jahr hat das Studio bereits sieben große Patches veröffentlicht und damit unter anderem neue Enden, den Honour-Mode und offiziellen Mod-Support ins Spiel gebracht.

Was sagt ihr zu der Ankündigung? Freut ihr euch auf die neuen Inhalte? Verratet es uns in den Kommentaren!