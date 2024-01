Baldur's Gate 3: Hotfix 16 ist da und bringt eine Änderung für Quest-Items, die wir uns schon lange gewünscht haben

Im neuen Update steckt eine richtig praktische Änderung. Und Gale ist künftig auch nicht mehr so kurzangebunden.

Baldur's Gate 3-Entwickler Larian hat soeben mitgeteilt, dass jetzt ein neues Update für Baldur's Gate 3 verfügbar ist. Hotfix 16 bringt eine richtig praktische Änderung für Quest-Items mit und repariert außerdem eine Interaktion mit Gale. Daneben gibt's aber noch eine ganze Reihe an Fixes und Änderungen an der Benutzeroberfläche, dem Gameplay und mehr.

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Hotfix 16? Das Update ist bereits auf allen Plattformen verfügbar.

Das steckt in Hotfix 16 für Baldur's Gate 3

Larian hat das Update in einem Post auf X (ehemals Twitter) angekündigt und dabei bereits die wohl spannendste Quality of Life-Verbesserung verraten:

In diesem Post erklärt der Entwickler: "Ihr könnt jetzt sofort auf bestimmte questbezogene Gegenstände zugreifen – auch wenn diese nicht im Inventar eurer aktuellen Gruppe sind." Das ist natürlich richtig praktisch, denn wer will schon extra noch mal zurück ins Lager, um mit einer Mission fortzufahren, falls das benötigte Item in der Lagerkiste oder bei einem "abgestellten" Companion ist?

Auch alle, die eine Romanze mit Gale angefangen haben, dürften sich freuen, denn es wurde ein Fehler behoben, der ihn sehr kurzangebunden machte, wenn ihr ihn nach einem Kuss gefragt habt.

Zusätzlich gibt es noch Änderungen und Fixes in folgenden Kategorien:

Abstürze und Blocker

Kampf und Balance

Gameplay

Spielfluss und Skript

Performance und Optimierung

Benutzeroberfläche

Level Design

Visuelles

Animationen

Sound

Writing

Ihr könnt also anhand dieser langen Liste schon sehen, dass es sich um ein ziemlich umfangreiches Update handelt, obwohl es nur als "Hotfix" ausgewiesen ist. Bei vielen Punkten handelt es sich allerdings um Kleinigkeiten, die nur in ganz speziellen Situationen auftreten. Einige Probleme dürften mit dem letzten Patch erst ins Spiel gekommen sein.

Habt ihr noch etwas anderes Spannendes in den Patch Notes entdeckt?