"Das sieht aus wie eine Raubkopie" - Diese Baldur's Gate 3-Figuren sind so hässlich, dass sich jetzt offenbar sogar der Hersteller dafür schämt

Da guckt auch Astarion etwas unglaubwürdig auf seine Miniatur. (Bild: Larian / WizKids / X: HighLODLar)

Baldur's Gate 3 hat als Ausnahme-Rollenspiel und Game of the Year 2023 zu Recht eine riesige Fan-Gemeinde. Entsprechend freuen sich viele auch über eineinhalb Jahre nach dem finalen Release über Merchandise wie kleine Figuren. Nachdem das neue BG3 Character Boxes Set vom Hersteller WizKids bei den Fans aufschlug, war die Freude allerdings alles andere als groß.

Verhunzte Baldur's Gate 3-Figuren sorgen für viel Frust und Spott

Das hat wohl niemand so wirklich kommen sehen: Nachdem Astarion, Lae'zel & Co. in der Werbung für die sammelbaren Miniaturen schon sehr schick aussahen und auch Larian mit Baldur's Gate 3 für hohe Qualität steht, gab es eigentlich kaum Zweifel, dass auch das offizielle Merchandise in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast diesen hohen Standard hält – aber Pustekuchen!

Die Ernüchterung kam schnell, als erste enttäuschte Käufer*innen ihre Figuren mit misserabler Bemalung in den sozialen Netzwerken teilten. Dazu zählt auch eine von Larians Senior Cinematic Artists.

Hier in ihrem X-Post seht ihr nicht nur die "verunglückten" Figuren, sondern auch, wie sie eigentlich zum Preis von 50 US-Dollar aussehen sollten:

Auf Reddit geht es derweil weiter mit den negativen oder spöttischen Kommentaren: Mit "Ein Gesicht, das nur ein Bruder lieben könnte", "Die sehen echt gut aus! (Aus 50 Metern Entfernung)" oder "Das sieht aus wie eine Raubkopie" macht die Community ihren Ärger Luft. Auch vor Vergleichen machen sie nicht Halt:

Manche erwähnen auch, dass damit nun eine gute Zeit gekommen sei, selbst zu lernen, Miniaturen anzumalen. Das macht nicht nur Spaß, sondern verhindert auch, dass man sich mit solch mieser Qualität zufriedengeben muss.

WizKids entschuldigt sich und bietet Rückerstattung an

Nach dem großen Aufschrei meldete sich der Hersteller dann auch zu Wort. Auf der offiziellen Webseite gab WizKids ein Statement zu den misslungenen Figuren ab. Darin steht unter anderem:

"WizKids ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die den Spielspaß steigern und erhöhen. Wir möchten, dass unsere Kunden mit unseren Produkten lange und schöne Erinnerungen an Spieleabende mit Freunden und Familie haben. Leider haben wir dieses Ziel mit dem D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Charakter-Boxset verfehlt. Wenn Sie dieses Set über unsere Online-Shops erworben haben, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis, falls Sie mit Ihrem Set unzufrieden sind. [...] Wenn Sie Ihr Set bei einem Händler vor Ort gekauft haben, geben Sie es bitte dort zurück, wo Sie es gekauft haben. Sie erhalten dann eine volle Rückerstattung. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Frustration und Enttäuschung, die diese Qualitätsprobleme bei unseren Kunden ausgelöst haben. Auch wir empfinden das so, da das Endprodukt weder unsere Erwartungen noch die unseres Partners Wizards of the Coast erfüllt hat."

WizKids untersucht aktuell das Problem und will Maßnahmen ergreifen, um in Zukunft solche Qualitätsprobleme zu verhindern. Woran es letztendlich genau lag, lässt sich aus dem Statement nicht entnehmen.

Aus dem Sortiment will der Hersteller die Figuren allem Anschein nach aber nicht nehmen, sondern auf eine bessere Qualität setzen. Wer möchte, kann für sein misslungenes Set nämlich Ersatz anfordern – in besserer Qualität, versteht sich.

