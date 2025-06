Ihr wollt mehr Baldur's Gate 3? Kein Problem: Diese Mod liefert ein neues Gebiet, das die Lücke zwischen Akt 2 und 3 schließt

Baldur's Gate 3 lockt mit drei sehr unterschiedlichen Akten, aber zwischen Akt 2 und 3 gibt es eine gefühlte Lücke.

Okay, zugegeben, Baldur's Gate 3 ist nicht das perfekte Spiel – aber es kommt verdammt nah ran. Ein kleiner, aber feiner Kritikpunkt, der daran hervorgebracht werden kann, ist der abrupte Wechsel zwischen Akt 2 und 3. Es fühlt sich einfach an, als fehle da was. Genau das ändert jetzt eine Fan-Mod.

Fan bastelt sich den Baldur's Gate 3-DLC, den Larian uns vorenthält, einfach selbst

Darum geht's: Am Ende von Akt 2 sammeln wir unsere Gruppe und ziehen aus den Schattenlanden Richtung Baldur's Gate weiter. Die Stadt, beziehungsweise ihren Vorort, erreichen wir dann auch ziemlich direkt und ohne große Umwege.

1:16 Baldur's Gate 3: Neue Fan-Mod fügt zwischen Akt 2 und 3 eine neue Region ein

Autoplay

Das fühlt sich seltsam an, weil dazwischen eigentlich noch jede Menge Raum ist, der gefüllt werden könnte. Akt 2 schließt nahtlos an Akt 1 an, aber hier ist das nicht der Fall. Was unterwegs nach Baldur's Tor passiert, will jetzt ein Fan mit seiner Mod erzählen.

Das Projekt sieht auch schon ziemlich vielversprechend aus. Ihr könnt euch den Trailer oberhalb dieser Zeilen sehen und der lässt wirklich kaum zu wünschen übrig. Der Look stimmt, das Gebiet wirkt äußerst umfangreich und auch inhaltlich wird offenbar einiges geboten.

Das steckt drin: Die neue Region kommt von der Größe her offenbar an die Wildnis aus Akt 1 heran, aber wohl ohne die Unterwelt und den Bergpass. Uns erwarten darin nicht nur Begegnungen mit Feinden und die zugehörigen Kämpfe, sondern auch komplett neue Items, Dungeons, neue Rätsel, Lore und eine eigene, kleine Story.

Wann kommt die Mod? Aktuell ist geplant, die Fan-Region irgendwann gegen Ende 2025 zu veröffentlichen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, ihr könnt euch aber hier auf dem YouTube-Kanal oder hier auf dem BlueSky-Account des Schöpfers auf dem Laufenden halten.

Es gibt aber auch einen Haken: Wie das bei den allermeisten Mods leider so üblich ist, erscheint auch diese hier ausschließlich für den PC. Ihr sollt sie nach der Veröffentlichung über Nexus Mods herunterladen können. Spielt ihr aber ausschließlich auf der PS5 oder Xbox Series S/X, schaut ihr wohl oder übel weiter in die sprichwörtliche Röhre.

Wie gefällt euch die Mod im ersten Teaser-Trailer? Was würdet ihr euch sonst noch für Mods und Erweiterungen wünschen?