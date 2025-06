Baldur's Gate 3: Spieler stirbt trotz durchdachter Planung im schwersten Modus des RPGs - weil er ein klitzekleines Detail übersieht

Withers dürfte besonders viele Spieler*innen aus Honour-Mode-Durchläufen bei sich begrüßen.

Der Honour-Mode ist so etwas wie der Heilige Gral von Baldur’s Gate 3. Wenn ihr ihn erfolgreich meistert, winken am Ende ein Achievement und ein goldener Würfel als Belohnung. Dafür müsst ihr das Spiel aber auch ohne zu sterben oder auf vorherige Speicherstände zurückzugreifen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad meistern.

Keine einfache Angelegenheit – vor allem, wenn die Bosse neue, fiese Eigenschaften bekommen.

Honour-Mode-Run schlägt nach 50 Stunden fehl, weil Spieler ein Detail übersieht

Auf Reddit entdecken wir die Geschichte eines oder einer Spieler*in, die leider kein Happy End hat. Der Durchlauf im Honour-Mode von MmmYesCheesyBoi ist aufgrund eines Details bei einem knackigen Bosskampf gescheitert.

Achtung, Spoilergefahr: Wir beschreiben Kampfmechaniken aus einem optionalen Bosskampf in Akt 3. Story-Spoiler erwarten euch hingegen nicht.

Der Bosskampf erklärt: Der Honour-Mode-Durchlauf von MmmYesCheesyBoi hat beim optionalen Bosskampf gegen den untoten Drachen Ansur ein jähes Ende gefunden. Der Gegner ist bereits im normalen Modus eine ordentliche Herausforderung, weil er mithilfe seines Blitzatmens enormen Flächenschaden anrichtet.

Im Honour-Mode kann er dank den drei legendären Rettungswürfen pro Runde sowie der Fähigkeit, fatale Treffer einmalig zu überleben, noch mehr aushalten. Mithilfe seiner neuen Blitzatmen-Reaktion fügt er außerdem seinen Angreifer*innen einmal pro Runde zusätzlichen Blitzschaden zu.

So weit, so gut. Während sich diese Eigenschaften einfach im Internet nachlesen lassen, versteckt sich im Kampf ein weiteres Detail. Und zwar regnet es währenddessen, um die dramatischen Umstände (die wir euch lieber nicht spoilern wollen) zu untermalen. Was in den normalen Modi ein Stilmittel ist, macht eure Charaktere im Honour-Mode effektiv nass.

Nasse Charaktere und Blitzschaden vertragen sich gar nicht gut.

Genau dieser nass machende Regen ist auch der Grund, weshalb der 50-stündige Durchlauf von MmmYesCheesyBoi versandet ist.

Das ist passiert: Nach einigen unglücklichen Würfel-Würfen zu Beginn des Kampfes, liegt die Hauptfigur des Users ohnmächtig am Boden. Während Schattenherz die Gruppe heilt, teilt Astarion wie üblich eine Menge Schaden aus. Das gibt Karlach die Möglichkeit, Ansur den finalen Schlag zu versetzen. Nur hält er diesen mithilfe seiner Honour-Mode-Fähigkeit einmalig aus und heilt sich um hundert Trefferpunkte.

MmmYesCheesyBoi rechnet zu diesem Zeitpunkt damit, dass Ansur mit seinem Blitzatem angreift und lässt Karlach daraufhin ein Elixier für Blitzresistenz trinken. Was der Redditor jedoch übersieht: Karlach ist durch den Regen im Verlauf des Kampfes nass geworden.

So bringt auch der beste Zaubertrank nichts und die Gruppe wird mit einem finalen Blitzatem von Ansur ausgelöscht. Unser Beileid.

Tipps von der Community

Die einfachste Möglichkeit, den Honour-Mode im Hinblick auf Ansur zu schaffen, ist es, den Kampf schlicht und einfach zu vermeiden. Er ist komplett optional. Wenn ihr ihn schafft, wirken interessante Einblicke in die Hintergründe eines Charakters. Die bekommt ihr aber auch in den einfacheren Modi.

Schwieriger ist es, auf die saftigen Belohnungen zu verzichten. Am Ende des Kampfes winken ein legendärer Helm sowie ein legendäres Großschwert.

Wollt ihr die Belohnungen kassieren, oder euch dem Kampf trotzdem stellen, empfehlen mehrere User den Einsatz von Explosionsfässern – eine beliebte Taktik für schwierige Bosse im Ehrenmodus.

Wenn ihr eure Charaktere nicht mit den schweren Fässern im Inventar verlangsamen wollt, könnt ihr alternativ Zauberei-Schriftrollen mit dem Zauber “Kugel der Unverwundbarkeit“ besorgen. Der Redditor SeamusMcCullagh empfiehlt hierfür, eure Charaktere in großzügigem Abstand zueinander zu platzieren, damit nicht alle immer gleichzeitig vom mächtigen Atem getroffen werden.

Sobald die große Explosion kurz bevorsteht, die beinahe die gesamte Kampfarena erfüllt, sollten sie sich aneinander kuscheln und in der Kugel der Unverwundbarkeit Schutz suchen.

