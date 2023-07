Manche Dinge in Baldurs Gate 3 werden 'nur 0,00001% der Leute sehen', sagen die Entwickler

Baldur's Gate 3 lässt euch viele Freiheiten, was auch bedeutet, dass manche Inhalte nur wenige Leute sehen werden.

Mit Baldur's Gate 3 erwartet euch ein echtes RPG-Monster, für das ihr euch gut und gerne mal Urlaub nehmen könnt. Wie wir bereits verraten haben, könnt ihr für einen ganz gewöhnlichen Durchlauf schon mit bis zu 100 Stunden. Dabei werdet ihr aber keineswegs alles sehen, was das Spiel zu bieten hat.

An vielen Stellen des Rollenspiels könnt ihr Entscheidungen treffen, die durchaus Konsequenzen haben. Den Entwickler*innen ist bewusst, dass das dazu führt, dass manche Inhalte nur Wenige zu Gesicht bekommen.

Entwickler spricht im Interview über Inhalte, die nur wenige Spieler*innen entdecken

Unsere Kollegin Leya Jankowski von MeinMMO hat mit Chef-Entwickler Swen Vincke gesprochen. Dabei ging es darum, dass Spieler*innen sich in Baldur's Gate 3 auch für die dunkle Seite entscheiden und einen wirklich bösen Charakter spielen können.

Vincke ist es wichtig, Fans die Möglichkeit zu geben, sich für die dunkle Seite zu entscheiden, auch wenn das nicht unbedingt der beliebte Pfad ist. Er erklärt:

Statistisch gesehen, spielen die meisten Leute eh nicht böse. Wenn 95% deiner Zielgruppe gut spielen und nur 5% böse, dann lohnt sich die Arbeit kaum. Aber auch wenn es nur wenige sind, glaube ich, dass es wichtig ist eine Wahl zu haben, weil deine Entscheidungen sonst nichts wert sind.

Auf die Frage, ob die Early Access-Daten verraten, für was Spieler*innen sich eher entschieden haben, antwortet der Chef-Entwickler:

Diese Daten schaue ich mir lieber nicht an, weil das sonst meine Entscheidungen beeinflussen würde. Wir haben Dinge da drin, die unfassbar teuer sind und nur 0,00001% werden die sehen, aber das ist wie ich das Game haben möchte.

Mit "teuer" meint er in diesem Fall natürlich nicht "teuer für die Spielenden", im Sinne von Bezahl-Inhalten, sondern teuer in der Entwicklung, gerade im Hinblick darauf, dass sie nur für wenige Leute relevant sein werden.

Wie wir bereits berichtet haben, liefert das RPG insgesamt ganze 174 Dialog-Zwischensequenzen (über eine Woche!), was eben unter anderem dem Fakt geschuldet ist, dass so viele unterschiedliche Variationen geboten sind - und das sorgt dann natürlich dafür, dass manche dieser Pfade nur selten beschritten werden.

Auch wenn das schon jede Menge Zahlen waren, wollen wir noch eine weitere hinterherschieben: Falls ihr mit einem Completionist-Ansatz an das RPG rangeht und nicht nur die Hauptstory und einige der Nebenmissionen abschließen wollt, erhöht sich die geschätzte Spielzeit von 75 bis 100 Stunden auf ganze 200. Bei Baldur's Gate 3 wird also geklotzt und nicht gekleckert, bei allem was Umfang angeht.

