'Ich dachte es wäre ein Bug!': Baldur's Gate 3-Fans stehen plötzlich als Nackedei im Kampf, weil sie Item-Beschreibung nicht lesen

Auf diese Art hat wohl so ziemlich kein Fan geplant, die Charaktere in Baldur's Gate 3 auszuziehen.

Um die durchaus knackigen Kämpfe in Baldur's Gate 3 zu bestehen, ist gute Ausrüstung unerlässlich. Besonders magische Gegenstände können euch in Kämpfen und auch außerhalb einen entscheidenen Vorteil verschaffen – aber nur, wenn ihr ganz genau wisst, was sie tun. Manche von ihnen haben nämlich noch etwas... ungewöhnliche Nebeneffekte.

'Pro Tipp: Lest die Itembeschreibungen'

Ein Fan hat auf Reddit einen Screenshot eines äußerst amüsanten Items geteilt. Das wirkt zwar auf den ersten Blick ziemlich nützlich, kommt aber mit einem zusätzlichen Effekt, der leicht zu übersehen ist.

Die sogenannten "Boots of Very Fast Blinking" lassen euch nämlich den Zauber Nebelschritt als Bonusaktion wirken: Damit könnt ihr euch im Umkreis von 9 Metern an eine beliebige Stelle teleportieren. Soweit so unauffällig, wer aber weiter liest, wird ein kleines Manko bemerken:

Du kannst Nebelschritt wirken, mit dem Nachteil, dass du beim Teleportieren all deine Klamotten zurücklässt.

Allem Anschein nach gibt es so einige Fans, die sich diese Beschreibung nicht so genau durchgelesen haben, wie aus den Kommentaren hervorgeht. So schreibt einer: "OMG, ich hatte sie Schattenherz angelegt und mich die ganze Zeit gewundert, was passiert! Ich dachte es wäre ein Bug." Ein weiterer ergänzt: "Oh, deswegen passiert das... bruh... Ich fühle mich wie ein Idiot."

So witzig das Ganze auch klingt, für die meisten Charaktere kommen die Schuhe also auch mit einem deutlichen Nachteil, der über mögliches Schamgefühl hinausgeht. Sie lassen nämlich tatsächlich alle Kleidungsstücke abseits von Stiefeln und Waffen oder Schilden zurück – und das bedeutet auch ihre Rüstung.

Dadurch sind sie deutlich einfacher zu treffen, was besonders auf den ersten Leveln schnell tödlich enden kann. Ausgenommen sind hier natürlich Barbar*innen wie Karlach, die auch komplett ohne Rüstung auf eine durchaus ansehnliche Rüstungsklasse kommen können und ohnehin viel Schaden wegstecken.

Dieses Item ist übrigens nicht das Einzige mit etwas ungewöhnlichen Nebeneffekten. In den Kommentaren nennt ein Fan etwa auch den "Crooked Wand of Fireballs". Laut Beschreibung kann dieser Zauberstab zwar den mächtigen Flächenangriff Feuerball wirken, allerdings ist der Stab auch in der Mitte geknickt. Statt auf entfernte Ziele wirkt ihr den Zauber damit also auf euch selbst, sowie Freunde und Feinde um euch herum – Autsch!

Habt ihr auch schon solche Items in Baldur's Gate 3 gefunden?