Baldur's Gate 3 - Komplettlösung: GameStar begleitet euch vom Prolog bis ins große Finale von Akt 1

Die GameStar hat eine wahrlich fantastische Komplettlösung für Akt 1 von Baldur's Gate 3 geschrieben.

Vor wenigen Tagen ist Patch 8 erschienen, der allerhand neue Unterklassen, plattformübergreifendes Koop und vieles mehr ins Rollenspiel-Epos von Entwickler Larian gebracht hat. Im Rahmen unserer Baldur's Gate 3-Themenwoche haben wir heute eine Empfehlung für all diejenigen unter euch, die frisch ins Spiel gestartet sind oder sich noch inmitten von Akt 1 tummeln.

Seid ihr nämlich auf der Suche nach einem Spielbegleiter, der euch mit hilfreichem Rat bei allen wichtigen Entscheidungen vom Prolog bis ins große Finale von Akt 1 beisteht, dann können wir euch die wahrlich fantastische Komplettlösung von GameStar-Kollegin Gloria nur ans Herz legen:

Mehr zum Thema Komplettlösung für Akt 1 mit allen Hauptquests für euren nächsten Durchgang von Gloria H. Manderfeld

Der perfekte Online-Begleiter für Baldur's Gate 3

Gloria führt euch im bislang erschienenen ersten Teil ihres super ausführlichen Walkthroughs vom Prolog bis hinein in die Grymschmiede.

Die Komplettlösung ist euch in erster Linie für diejenigen unter euch geeignet, die Konflikte konstruktiv und friedlich angehen möchten und wollen, dass die Geschichten eurer Gefährten und Gefährtinnen ein positives Ende nehmen. Kampfstrategien für kriegerische Auseinandersetzungen findet ihr im Artikel aber selbstverständlich auch.

Nachschub kommt! Wenn wir oben von "bislang erschienen" sprechen, bedeutet das, dass ihr euch in den kommenden Tagen übrigens auch auf Akt 2 und 3 von Glorias Komplettlösung freuen dürft.

Für alle, die alternativ ein haptisches Lösungsheft suchen

Alternativ zu Glorias Artikel sei an dieser Stelle an die GameStar Black Edition zu Baldur's Gate 3 erinnert, in der ihr alles Wichtige zum Rollenspiel findet.

Auf gut 100 Seiten haben die Kolleg*innen zudem eine super detaillierte und mit schicken Bildern versehene Komplettlösung zu Akt 1, 2 und 3 abgedruckt.

Da es kein offizielles Lösungsbuch zu BG 3 gibt, können wir euch die Sonderausgabe nur ans Herz legen, die ihr euch alternativ übrigens auch als Epaper holen könnt:

Die Baldur's Gate 3-Themenwoche auf GamePro

Seid ihr dank Patch 8 zum ersten Mal oder erneut im Baldur's Gate 3-Fieber, dann findet ihr auch bei uns vom 5. bis zum 11. Mai allerhand spannende Artikel zum für viele wohl besten Rollenspiel aller Zeiten:

In den kommenden Tagen findet ihr auf GamePro Infos zu den spannendsten Änderungen, die Baldur's Gate 3 seit seinem Release vor zwei Jahren ergänzt hat. Und natürlich haben wir auch die ein oder andere persönliche Geschichte für euch, wie die von Kollegin Eleen, die sich der Permadeath-Challenge gestellt hat.