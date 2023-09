Baldur's Gate 3-Fan opfert alles für Lae'zel und bekommt das deprimierendste Ende von allen

Lae'zel ist eine der spannendsten Figuren in Baldur's Gate 3, macht es uns aber nicht leicht.

Baldur's Gate 3 hat unzählige verschiedene Enden und Möglichkeiten, wie wir sie herbeiführen können. Das laut eigener Aussage deprimierendste Ende des RPGs hat dieser Fan hier erlebt, der zuvor eine lang anhaltende Romanze mit Lae'zel eingegangen war. Die Story ist tatsächlich ziemlich bitter, aber hat auch ihre positiven Seiten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Baldur's Gate 3!!

TLDR: Ein Baldur's Gate 3-Fan erlebt ein deprimierendes Ende, nachdem er eine lang anhaltende Romanze mit Lae'zel hatte.

Im großen Finale muss nämlich entweder die Hauptfigur oder ein anderer Charakter ein Mindflayer werden, um die Welt zu retten.

Lae'zel entscheidet sich gegen ihren Partner und verlässt den Spieler, um mit einem anderen Charakter davon zu fliegen.

Baldur's Gate 3-Fan gibt alles für Lae'zel, um am Schluss von ihr verlassen zu werden

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 könnt ihr mit diversen Companions anbandeln, unter anderem auch mit der ruppigen Githyanki Lae'zel. Die zeigt nach und nach auch ihren weichen Kern und lässt euch sogar emotional an sie heran rücken, wenn ihr das wollt. Genau das wurde einem Fan dann am Ende aber zum Verhängnis.

Im entsprechenden Reddit-Post heißt es:

"Ich dachte, wir hätten wirklich etwas. Sie hat gesagt, ich wäre ihre Welt, ich dachte wir setzen uns irgendwo zur Ruhe, wenn wir die Welt und ihre Leute gerettet haben."

Beim großen Finale von Baldur's Gate 3 habe er Lae'zel dann geholfen, Orpheus zu befreien – "weil das ist, was ein guter Boyfriend machen würde". Dann ging es allerdings darum, dass entweder Orpheus oder die Hauptfigur ein Gedankenschinder werden muss, um die Welt zu retten. Darauf hatte der Spieler verständlicherweise wenig Lust.

Allerdings meldete sich dann Lae'zel zu Wort, die sich eindeutig dagegen ausspricht, Orpheus zu einem Illithiden werden zu lassen. Das war der Punkt, an dem der BG3-Fan erfahren hat, dass seine Liebesbeziehung lieber ihn opfern würde als einen Typen, den sie gerade zum ersten Mal getroffen hat. Okay, Orpheus ist auch ein legendärer Prinz, aber trotzdem... Der Fan berücksichtigt ihre Wünsche also und bekommt dafür nicht mal Dank:

"Ich rette die Welt als Tentakel-Freak, weil es IRGENDWER ja tun muss. Danach, als ich Lae'zel frage, ob wir immer noch zusammen sein können, sagt sie 'nein, du bist jetzt ein Ghaik, das wird niemals funktionieren'. Dann steigt sie auf einen Drachen und reitet mit ihrem neuen Boyfriend davon."

"Neue Fähigkeit freigeschaltet: Depression." Der Redditor ist entsprechend geknickt von der ganzen Entwicklung und erklärt im Scherz, er habe nach 150 Stunden des Spiels jetzt die neue Fähigkeit Depression freigeschaltet.

Die Sache hat auch etwas Gutes: Immerhin sei er durch dieses deprimierende Ende jetzt so richtig bereit für einen Durchlauf mit dem Dunkles Verlangen-Origin-Charakter.

Hätte er mal lieber Karlach auserkoren: Um das Ganze noch ein bisschen deprimierender zu machen, erwähnt der Redditor noch, dass seine Spielfigur letztlich neben Karlach gestorben sei, während sie auch das Zeitliche segnete. Er habe also die Person gesehen, mit der er eigentlich eine Romanze hätte eingehen sollen, während beide ihre letzten Atemzüge taten.

Mit wem seid ihr eine Romanze eingegangen und was habt ihr am Ende gemacht?