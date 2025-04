Baldur's Gate 3: In den Patch Notes zu Update 8 steckt eine Abschiedsbotschaft von Larian und wir zücken schon mal die Taschentücher

Na, habt ihr die Taschentücher parat?

Patch 8 zu Baldur's Gate 3 haben wir wie viele andere Fans mit einem lachenden und einem weinenden Auge heruntergeladen. Zum einen stecken in dem Inhalts-Update Ergänzungen wie Cross-Plattfrom-Koop, auf die wir lange gewartet hatten, zum anderen ist nach Release aber auch endgültig Schluss mit neuen BG3-Inhalten – und das heißt auch: Abschied nehmen von Larian.

Mit den Patch Notes kommt daher auch eine emotionale Botschaft vom Entwicklerteam, das die Communityherzen erobert hat.

Time to say Goodbye!

Ein neues Baldur's Gate wird bestimmt irgendwann kommen, aber eben nicht mehr von Larian. Der Divinity-Entwickler widmet sich nach der Hasbro-Marke wieder eigenen Projekten. Die dürften zwar für RPG-Fans sicherlich spannend werden, trotzdem haben wir schon fast etwas Pipi in den Augen, wenn wir dran denken, was Larian aus Baldur's Gate 3 gemacht hat.

Passend dazu wendet sich das Team auch noch mal mit den Patch Notes zum letzten großen Update an alle Fans und erklärt:

Ihr habt uns geholfen, BG3 zu einem größeren Erfolg zu machen, als wir je gehofft hatten und diese Leidenschaft hätte dafür sorgen können, dass wir bis ans Ende aller Zeiten Dinge zurechtgebogen und Änderungen vorgenommen hätten. Aber dann wäre es uns niemals möglich gewesen, etwas Neues zu schaffen. Abseits von kleinen Bug Fixes wird Patch 8 der letzte Patch sein, der neue Inhalte einführt. Das heißt, wir werden keine neuen narrativen Inhalte mehr bringen oder signifikante Änderungen an der Story, den Origin Charakteren oder Companions. Wir haben unsere Geschichten auf die Weise erzählt, wie wir sie erzählen mussten und haben versucht, sie so wirkungsvoll und fesselnd wie möglich zu machen. Wir werden weiterhin besser darin, mit unserem eigenen Chaos umzugehen, sodass wir in der Zukunft mehr Chaos schaffen können.

Larian hat sich stark am Community-Feedback orientiert

So schade es natürlich ist, dass Larian die Marke hinter sich lässt, können wir doch den Zwiespalt gut nachvollziehen: Einerseits würde Baldur's Gate 3 immer noch so viele Möglichkeiten für Ergänzungen bieten, andererseits freuen wir uns auch auf das, was der Entwickler in Zukunft für uns auf Lager hat.

Larian fährt in seiner Botschaft an die Fans noch fort und betont dabei noch einmal, wie wichtig das Community-Feedback war und dass dies auch in künftige Projekte einfließen wird.

Was das anging, zeigte der Entwickler mit seinen Patches und Reaktionen, dass das Team durchgehend Bescheid wusste, was Spieler*innen gerade beschäftigt. Das fing bei Kritikpunkten an und hörte bei Memes auf. Kein Wunder also, dass das Studio 2023 und 2024 zweimal hintereinander den "Best Community-Support"-Award bei den Game Awards abstauben konnte.

Wie geht es euch, wenn ihr diese Botschaft lest und seid ihr eher gespannt darauf, wer das nächste Baldur's Gate entwickelt oder was Larian in den nächsten Monaten enthüllen wird?