Baldur's Gate 3: Ein mächtiges, legendäres Schwert aus Akt 3 könnt ihr euch mit einem Kniff schon in Akt 1 schnappen

Habt ihr kein Problem mit ein bisschen Save Scumming, könnt ihr euch schon in Akt 1 eine legendäre Waffe sichern.

Im Verlauf eurer Reise in Baldur's Gate 3 werdet ihr einiges an nützlichen Ausrüstungsgegenständen aufsammeln. Am seltensten sind dabei die legendären Items. Davon gibt es nur eine Handvoll im Spiel und die meisten auch erst in Akt 3, also gegen Ende. Einen dieser begehrten Gegenstände könnt ihr euch aber schon in den ersten Spielstunden sichern – ein wenig Glück und Geduld vorausgesetzt.

Diese legendäre Schwert könnt ihr schon im ersten Akt bekommen, wenn ihr etwas trickst

Die Rede ist vom "Silberschwert der Astralebene". Das Großschwert hat eine Verzauberung von +3 und ist besonders mächtig, wenn es von Githyanki wie Lae'zel getragen wird: Dann verursacht es zusätzlich 1-6 psychischen Schaden, lässt seinen Nutzer bei Intelligenz-, Charisma-, und Weisheitsrettungswürfen im Vorteil und resistent gegen psychischen Schaden sein.

Zuallererst müsst ihr es aber einmal bekommen und das braucht ein wenig Planung. Normalerweise erhaltet ihr das Schwert nämlich erst in Akt 3 von Kith'rak Voss, ihr könnt es ihm aber auch schon bei eurem ersten Zusammentreffen abluchsen.

Dafür begebt ihr euch in den äußersten Nordwesten der Karte (circa X:-140 und Y: 557) in der Nähe vom Schnellreisepunkt Waukeens Ruh. Bei einer Brücke warten eine Reihe Githyanki mit einem roten Drachen – passt auf, dass sie euch nicht entdecken und eine Cutscene auslösen, sonst kommt ihr an Voss nicht mehr ran.

Jetzt braucht ihr noch einen Charakter, der den Zauber "Befehlen" beherrscht (etwa Schattenherz) oder das Kampfmanöver "Entwaffnender Angriff" (Lae'zel kann es mit der Kampfmeister-Unterklasse auf Stufe 3 lernen.) Alternativ bucht ihr im Lager bei Lazarus einen Mietling mit diesen Fähigkeiten.

Zu guter Letzt solltet ihr noch den Unsichtbarkeitszauber oder eine Trank der Unsichtbarkeit, sowie genug Gold haben, um einen gefallenen Kameraden bei Lazarus wiederzubeleben. Außerdem muss Lazarus zu eurem Lager gestoßen sein. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen.

Euer Ziel ist Kith'rak Voss.

Speichert, trennt den Charakter von der Truppe und wirkt Unsichtbarkeit auf ihn. Der Rest des Teams sollte in deutlichem Abstand zurückbleiben, während der Charakter sich unsichtbar neben Voss stellt (der Githyanki direkt vor dem roten Drachen.)

Speichert nochmal und setzt dann entwaffnender Schlag ein. Alternativ könnt ihr den Githyanki auch mit dem Befehlen-Zauber anweisen, sein Schwert fallen zu lassen, hier ist die Erfolgschance aber deutlich geringer. Lässt Voss das Schwert fallen, folgt darauf eine Konversation und dann ein Kampf. Scheitert ihr, ladet einfach den letzten Spielstand.

Es kann auch vorkommen, dass Voss statt des Schwertes eine Armbrust fallen lässt. Dann ladet ihr den älternen der beiden Spielstände, verlasst das Gebiet einmal und versucht euer Glück erneut.

Hat Voss das Schwert einmal fallen gelassen, schnappt ihr es euch sofort mit dem Charakter. Ihr könnt versuchen, nun aus dem Kampf zu entkommen, werdet es aber vermutlich nicht schaffen. Das ist aber nicht schlimm, wechselt einfach zum Rest eures Teams und reist zum Lager, um den gefallenen Charakter dort bei Lazarus wiederzubeleben. Habt ihr das Schwert zuvor aufgehoben, hat die Person es jetzt im Inventar.

Et voilà, schon habt ihr euch eine legendäre Waffe geschnappt, mit der Lae'zel so ziemlich alles in ihrem Weg niedermähen kann. Verkleidet ihr euch mittels Zauber als Githyanki, bevor ihr die Waffe anlegt, kann übrigens auch jedes andere Volk den Githyanki-Bonus nutzen.

Die Waffe ist die Vorbereitungszeit also durchaus wert. Trotzdem solltet ihr eine ordentliche Portion Geduld mitbringen, eure Chancen auf Erfolg beim Entwaffnen sind nämlich nicht besonders hoch. Und keine Sorge, der Trick funktioniert aktuell noch (Stand: Hotfix 6), wir haben es selbst ausprobiert. Ihr werdet wohl nur einige Male neu laden müssen oder müsst sehr viel Glück haben.

Seid ihr übrigens sehr viel geduldiger als wir, könnt ihr das Schwert auch einfach in Akt 3 im Rahmen einer Quest bekommen. Allerdings ist das von Akt 1 aus noch dutzende Stunden hin.

Was haltet ihr von Save Scumming in Baldur's Gate 3, nützlicher Trick oder etwas, das ihr niemals nutzen würdet?