Baldur's Gate 3: Achtung, gleich zu Beginn könnt ihr leicht einen der wichtigsten NPCs verpassen

Nicht nur coole Dienste, sondern auch witzige Dialoge bietet er euch: Der Verdorrte.

In einem Spiel wie Baldur’s Gate 3 alles zu sehen, ist quasi unmöglich – zumindest in einem Durchlauf. Viel zu viele Inhalte sind hinter bestimmten Voraussetzungen oder Entscheidungen versteckt.

Doof nur, wenn wir an einem NPC vorbeilaufen, der uns super praktische Dienste wie das Wechseln unserer Klasse anbietet. Die Rede ist von ‘Der Verdorrte’, einem Charakter, den ihr zuerst aus seiner Gruft befreien müsst. Wir verraten euch, wie ihr das anstellt.

So schließt sich ‘Der Verdorrte’ eurem Lager an

Nicht weit weg von unserem Startpunkt, in Richtung Nordosten, finden wir die überwucherten Ruinen. Am besten nehmt ihr ab dem Wegpunkt “Klippen am Straßenrand” den Weg nach Osten. Die Ruinen sind von einer kleinen Bande besetzt, die ihr entweder bekämpft oder aber davon überzeugen könnt, das Weite zu suchen.

Im Anschluss habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Kellerräume zu betreten. Entweder ihr gelangt – beispielsweise durch Täuschung – durch die Tür, oder aber ihr beschießt die kleine Seilwinde, die den Felsbrocken hält. Stürzt dieser nach unten hinterlässt er ein Loch, durch das ihr mit der Sprung-Aktion nach unten gelangen müsst. In beiden Fällen müsst ihr ein paar weitere Diebesschergen bezwingen.

Danach beginnt die eigentliche Erkundung der Ruinen. Ziemlich schnell entdeckt ihr eine verschlossene Tür, die ihr mit einem geheimen Schalter ganz im Süden öffnen könnt. Im Anschluss gelangt ihr in einen Raum mit zwei großen Türen, von denen sich aber nur eine öffnen lässt.

Geht hindurch und seid von nun an vorsichtig und lasst zuerst die Finger vom verlockenden Sarkophag in der Mitte. Auf dem Boden findet ihr Fallen, die mit Druckplatten ausgestattet sind. Ihr könnt sie deaktivieren, indem ihr schwere Gegenstände wie Kisten oder Vasen darauf stellt.

Nun geht es an den Sarkophag. Auch auf diesem liegt eine Falle. Habt ihr sie entdeckt, könnt ihr sie entschärfen. Gelingt beides nicht, müsst ihr sie auslösen. Fortan werden Feuerpfeile durch den Raum geschossen. An der mittleren Säule auf der rechten Seite befindet sich ein Knopf, der die Pfeile deaktiviert – allerdings müsst ihr auch diesen erst entdecken. Klappt das nicht, müsst ihr schnell sein.

Ob nun mit aktiven Geschossen, oder ohne – im Sarg findet ihr den Schlüssel für die zweite große Tür aus dem vorherigen Raum. Betretet ihr den Raum dahinter, bekommt ihr es mit ein paar Untoten zu tun. Sind diese besiegt, geht ihr bis zum oberen Ende des Raumes und wendet euch nach links. Dort könnt ihr einen geheimen Schalter entdecken, der eine geheime Kammer öffnet.

In dieser Kammer befindet sich der Sarkophag, in dem der Verdorrte sein Nickerchen hält. Wenn ihr ihn weckt, erwachen auch alle anderen Untoten im Raum und ihr müsst erneut kämpfen. Danach könnt ihr mit eurem neuen Begleiter sprechen.

So wechselt ihr die Klasse in Baldur’s Gate 3

Habt ihr den schrumpeligen Gesellen einmal befreit, findet er sich kurze Zeit später in eurem Lager ein und macht es sich dort gemütlich. Dort könnt ihr nicht nur ausgezeichnete Dialoge mit ihm führen, er bietet euch auch noch exklusive Dienstleistungen an.

Gegen etwas Gold könnt ihr bei ihm nämlich eure Klasse wechseln oder auch einfach umskillen. Über die passende Gesprächsoption gelangt ihr zurück zum Klasseneditor und könnt ganz von vorne anfangen.



Besonders praktisch: Hier könnt ihr auch eure Gruppenmitglieder umskillen und sie an eure Bedürfnisse anpassen. Ihr wollt Astarion dabei haben, seid aber schon selbst schurkisch unterwegs? Kein Problem, dank des Verdorrten schwingt er kurzerhand eine große Axt oder wirft mit magischen Geschossen um sich.

Klasse wechseln und Mietlinge rekrutieren: Mit Meister Fuzzalump oder Fiona Frohsang fühlen wir uns doch direkt viel sicherer auf den Straßen.

Mietlinge rekrutieren

Neben dem wechseln der Klasse könnt ihr für eine kleine Gebühr noch sogenannte Mietlinge bei eurem untoten Freund rekrutieren. Insgesamt gibt es zwölf, je einen für jede Klasse.

Während diese Charaktere zwar wie alle anderen Begleiter*innen mit vorgegebenem Volk und Aussehen daherkommen, haben sie keine detaillierte Hintergrundgeschichte und keine eigenen Quests. Dafür könnt ihr euch flexibel einzelne Klassen für bestimmte Situationen ins Team holen.

