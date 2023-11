Baldur's Gate 3-Fan entdeckt eine Änderung, die Platin für viele unerreichbar machen könnte

Allen, die sich Platin schnappen wollen, dürfte dieses Achievement Angst machen.

Ein Baldur's Gate 3-Fan hat etwas entdeckt, das Hardcore-Spieler*innen zwar gefallen dürfte, gleichzeitig aber für alle, die auf Platin-Jagd sind, ein echter Albtraum werden könnte. Auf GOG wurde nämlich ein Achievement gesichtet, das auf einen neuen Spiel-Modus verweist. Und falls hinter dem steckt, was die Community vermutet, wird er eine echte Herausforderung.

Baldur's Gate 3-Fans entdecken neues Achievement

Das Wichtigste in Kürze Ein neues Achievement namens 'Foehammer' wurde auf GOG entdeckt.

Es könnte auf einen neuen Spiel-Modus, den Honour Modus, hinweisen.

Der Honour Modus würde eine Herausforderung für Hardcore-Spieler darstellen.

Aktuell ist der Modus jedoch noch nicht verfügbar.

In einem Reddit-Post teilt User W0lferino93 einen Screenshot mit dem Vermerk: "Mysteriöses Achievement ist auf GOG aufgetaucht." Der Name lautet "Foehammer" und die Beschreibung (übersetzt): "Schließe das Spiel im Honour Modus ab".

In einem Kommentar führt der Redditor weiter aus:

Mir hat ein Achievement gefehlt, um 100% zu bekommen, dann habe ich es bekommen und festgestellt, dass ich bei 98% bin. Ich scrolle auf GOG runter, um es zu überprüfen und entdecke das hier – muss nach dem letzten Patch aufgetaucht sein. Hat jemand eine Idee, was das ist?

Aktuell kann dieses Achievement gar nicht verdient werden, denn Baldur's Gate 3 verfügt nur über drei Schwierigkeitsgrade: Entdecker, Ausgewogen und Taktiker. Ein Spiel-Modus namens "Honour Mode" ist momentan nicht verfügbar.

So könnte der Honour Mode aussehen

Aber Larian-Fans kommt der Name gefährlich vertraut vor. Ein User schreibt einfach nur "Oh nein, es ist zurück". Einen solchen Modus gab es nämlich schon in Divinity: Original Sin 2, das vom selben Entwickler stammt. Und wie ein weiterer Fan erklärt, hatte der es in sich:

Das ist die Taktiker-Schwierigkeit mit nur einem Speicherstand, der gelöscht wird, wenn du ein Game Over hast. Also ist es praktisch ein "Hardcore"-Modus.

Quick Saves und manuelle Saves seien weiterhin möglich, aber eben nur auf dem einen Slot. Das bedeutet: Stirbt die ganze Party, endet das Spiel und muss noch mal komplett von Beginn an neu gespielt werden.

Bei einem umfangreichen Titel wie Baldur's Gate 3 mit knackigen Kämpfen, die schon mal länger dauern können, ist das eine Herausforderung, der sich sicher viele Spieler*innen nicht stellen möchten. In den Kommentaren wird deutlich, dass viele Divinity Original Sin 2-Fans den Modus in schmerzhafter Erinnerungen behalten haben.

Aktuell müsst ihr für die Platin das Spiel im Taktiker-Modus bewältigen. Das ist schon gar nicht so leicht, da die Feinde – passend zum Namen – strategischer vorgehen und zusätzlich auch um einiges zäher sind. Mit den mächtigen Builds, die sich im RPG bauen lassen, dürfte das für die meisten Fans jedoch machbar sein; gerade, da viele Sicherheits-Speicherstände angelegt werden können.

Künftig könnte dann die begehrte Platin um einiges härter werden. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich eintritt? Bisher gibt es nur die Aussage des Users und anderer Redditoren in den Kommentaren, die dasselbe erlebt haben. Auf der PS5 wird die ominöse Trophäe aktuell (noch?) nicht angezeigt.

Ob der Modus also wirklich kommt, wie er letztendlich aussehen wird und ob wir ihn für die Platin bewältigen müssen, bleibt abzuwarten.

Was sagt ihr zu dieser Neuigkeit: Habt ihr Lust of einen solchen Modus? Und ist euch die Platin überhaupt wichtig?