Baldur’s Gate 3 ist nicht genug? Schnappt euch diese drei RPG-Hits für PS4 & PS5 jetzt für unter 10€!

Ihr wollt mehr klassische Rollenspiele für PS4 und PS5? Dann haben wir günstigen Nachschub für euch.

Baldur’s Gate 3 ist nun wahrhaft kein kurzes Spiel, aber irgendwann ist selbst das umfangreichste RPG mal durchgespielt und man braucht Nachschub. Für den Fall, dass der kürzlich erschienene Megahit euren Rollenspielhunger noch nicht gestillt, sondern euch im Gegenteil erst so richtig auf den Geschmack gebracht hat, haben wir euch drei Spiele für PS4 und PS5 herausgesucht, die ihr gerade schon für weniger als 10€ im Angebot bekommt:

Pillars of Eternity 2: Deadfire

1:56 Pillars of Eternity 2: Deadfire - Seeschlachten, bessere Grafik & neue Features im Gameplay-Trailer

Wenn ihr mehr klassische Rollenspiele im Stile eines Baldur’s Gate 3 haben möchtet, ist Pillars Eternity 2 eine naheliegende Wahl. Schließlich stammt dieses von den RGP-Experten von Obsidian, die aus den Black Isle Studios hervorgegangen sind. Diese waren nicht nur für Klassiker wie Icewind Dale und Planescape: Torment verantwortlich, sondern haben auch bei Baldur’s Gate 1 und 2 mitgeholfen. Die Pillars of Eternity-Spiele knüpfen spielerisch direkt an Baldur’s Gate an, Teil 2 macht dabei noch einiges besser als der Vorgänger.

Torment: Tides of Numenera

10:26 Torment: Tides of Numenera - Test-Video: Die beste Story seit The Witcher 3

Torment: Tides of Numenera ist der geistige Nachfolger von Planescape: Torment. Hier sind all jene von euch richtig, denen es bei einem Rollenspiel vor allem auf Story, Charaktere und Dialoge ankommt und die sich so richtig in einer Welt und ihrer Geschichte verlieren wollen. Bei einem Preis von gerade mal 6,99€ werden sie hier zweifellos auf ihre Kosten kommen. Wer es hingegen eher kampfbetont haben möchte, ist bei Pillars of Eternity 2 oder bei unserem dritten Kauftipp jedoch besser dran.

Spellforce 3 Reforced

0:48 Spellforce 3 Reforced im Trailer

Spellforce 3 mischt wie seine Vorgänger klassisches, partybasiertes Rollenspiel mit Echtzeitstrategie. Wenn ihr also nicht immer nur mit kleinen Heldengruppen losziehen, sondern zwischendurch auch mal mit einer ganzen Armee eure Feinde vernichten wollt, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Zum Release hatte das Spiel noch so einige Macken, um die ihr euch in der stark verbesserten Reforced-Version aber keine Gedanken mehr zu machen braucht. Spellforce 3 ist zum günstigen Preis allerdings sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt schon fast ausverkauft, ihr solltet euch also beeilen.

Wenn ihr noch mehr Sonderangebote und spannende neue Releases rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: