Baldur's Gate 3 hat einen Händler mit einzigartigem Loot, das die meisten von euch nie zu sehen bekommen

In BG3 könnt ihr so manch wertvollen NPC töten und euch so wertvolles Loot engehen lassen.

Eure Entscheidungen in Baldur's Gate 3 haben Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf. Während ihr viele Rechnungen aber sofort serviert bekommt, hat die ein oder andere Wahl ungeahnte Folgen, von denen ihr vielleicht gar nichts mitkriegt.

So dürfte es vielen Fans auch mit einem NPC ergehen, der euch eigentlich seltene Ausrüstung verkaufen kann – wenn ihr ihn nicht vorher tötet.

Achtung, es folgen Spoiler für eine Quest in Akt 3 von Baldur's Gate 3.

BG3-NPC wird von vielen Fans getötet und verweigert euch so seine Ausrüstung

Den Händler "Echo von Abazigal" könnt ihr nach eurer Ankunft in Baldur's Tor im dritten Akt treffen. Tatsächlich begegnet ihr ihm sogar während der Story, allerdings könnt ihr ihn auch töten, ohne je zu erfahren, dass er Waren verkauft. Denn um mit ihm zu handeln, müsst ihr ziemlich böse spielen.

So findet ihr ihn: Während eurer Suche nach Orin und der Quest "Beeindrucke das Mordtribunal" trefft ihr im Tempel des Bhaal auf einen alten Bekannten, nämlich Sarevok. Um einen wichtigen Quest-Gegenstand von ihm zu bekommen, könnt ihr jetzt auf zweierlei Arten vorgehen: Ihr gebt vor, ein unheiliger Assassine des Bhaal werden zu wollen oder ihr geht direkt in die offene Konfrontation mit dem knackigen Boss.

Der Weg des Assassinen scheint hier also der leichtere zu sein. Allerdings gibt es einen dicken Haken: Um nämlich ein unheiliger Assassine des Bhaal zu wreden, müsst ihr die Ermittlerin Valeria eiskalt töten. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr getroffen habt und welche Companions dabei sind, müsst ihr eventuell sogar eure Begleiter*innen Jaheira und Minsc töten.

Ein ziemlich hoher Preis also, nur um einen einzigen Bosskampf zu vermeiden. Zum Trost gibt es immerhin eine kleine Belohnung: Ihr bekommt Zugang zum Händler Echo von Abazigal. Bekämpft ihr stattdessen Sarevok, müsst ihr es auch mit Abazigals Echo aufnehmen und könnt ihn dabei weder nicht-tödlich angreifen, noch nach dem Niederschlagen looten.

Echo von Abzigal hat dabei durchaus wertvolle Ausrüstung im Angebot: So könnt ihr bei ihm ein komplettes Bhaalisten-Rüstungsset kaufen, das sich besonders für Schurken lohnt. Die Lederrüstung etwa macht Feinde im Umkreis von zwei Metern anfällig gegen Stichschaden.

Der interessanteste Ausrüstungsgegenstand sind aber wohl die Handschuhe, die euch die einzigartige Fähigkeit geben, Gegner mit einer Garrotte zu würgen. Können sie sich nicht mit einem Stärkewurf befreien, nehmen sie in jeder Runde 3W6 Schaden.

Ob diese Ausrüstung es euch wert ist, einen Unschuldigen zu töten und eventuell sogar Companions zu verlieren, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Seid ihr einfach auf möglichst viel Loot aus, könnt ihr den Händler aber auch leer kaufen und es danach noch mit Sarevok aufnehmen. Er lässt nämlich unter anderem ein äußerst nützliches Schwert fallen, das euch mit jedem erfolgreichen Schlag heilt.

