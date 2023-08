'Das ist einfach bösartig': Baldur's Gate 3-Fan erspielt das schlechteste Ende überhaupt für alle Charaktere

In Baldur's Gate 3 gibt es wenige Figuren, die eindeutig gut oder böse sind, aber dieser Spieler hier...

Manche spielen Baldur's Gate 3 so wie ich und versuchen, Gutes zu tun. Andere wollen hingegen nichts als Unfrieden und Zwietracht säen, wie etwa dieser Spieler hier. Der hat nicht einfach versucht, alle umzubringen, sondern wirklich das absolut Schlimmste für alle Charaktere herauszuholen. Er liefert dazu auch eine beeindruckende Anleitung, falls ihr ihm nacheifern wollt.

Baldur's Gate 3: So macht ihr allen Charakteren das Leben zur Hölle

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 werden wir permanent vor die Wahl gestellt und oft sind die Rollen zwischen Gut und Böse nicht so eindeutig verteilt, wie wir es uns wünschen würden. Manchmal fühlt sich etwas richtig an und dann holt es uns viel später doch noch mit fiesen, unabsehbaren Folgen ein. Warum also nicht gleich versuchen, alles komplett zugrunde zu richten?

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

So funktioniert's: Das Ganze gestaltet sich allerdings deutlich schwieriger, als ihr vielleicht denkt. Es reicht nicht, einfach stumpf alle umzubringen. Für einige Figuren ist es nämlich viel quälender, wenn ihr bestimmte andere Charaktere am Leben lasst, die ihnen dann so richtig den Tag oder gleich das ganze Leben vermiesen.

So solltet ihr zum Beispiel darauf verzichten, Gale und Shadowheart zu retten und in eure Gruppe aufzunehmen. Bei Lae'Zel und Astarion gilt allerdings das Gegenteil: Die beiden spielen später noch eine wichtige Rolle und ihr braucht sie, um andere Leute so richtig fertig zu machen.

Manchmal müssen wir auch die Extrameile gehen: Beispielsweise könnt ihr das Tiefling-Kind am Anfang im Druidenhain nicht einfach nur von der Schlange beißen lassen. Ihr solltet den Leichnam danach auch noch einpacken und anschließend den Eltern zeigen. Die nehmen daraufhin nämlich später noch absolut blutige Rache an der Druiden-Chefin Kagha.

Selbstverständlich ist das nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Die komplette Anleitung zum wirklich bösen Baldur's Gate 3-Durchlauf findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber Kratzer bleibt unverletzt: Keine Sorge, der feinste Junge von allen und treueste Freund des Menschen kommt selbst in diesem schlimmen BG3-Run unbeschadet davon. Wobei es vielleicht auch eine ganz besonders fiese Art der Folter ist, ihn diese ganzen Schandtaten miterleben zu lassen. Aber immerhin bleibt Hund Kratzer unverletzt – körperlich. Die seelischen Schäden bekommen wir zum Glück nicht so mit.

Wie spielt ihr Baldur's Gate 3 bisher: Gut, böse, oder eine Mischung aus allem? Wie findet ihr diesen Run?