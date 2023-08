Baldur's Gate 3 hat eine Truhe, die euch eiskalt anlügt und wertvollen Loot vor euch versteckt

Diese scheinbar nutzlose Truhe in Baldur's Gate 3 ist eigentlich extrem nützlich.

Baldur's Gate 3 steckt voller kleiner Details und Geheimnisse, die sich nur zu leicht verpassen lassen. Während wir für viele davon gründlich suchen müssen, versteckt sich zumindest eines direkt vor unserer Nase: Die Truhe des Profanen. Wie der Name vermuten lässt, stecken darin lediglich gewöhnliche Items wie Gabeln und Tassen... oder? Der Eindruck täuscht nämlich.

Die vielleicht beste Truhe im Spiel ist ein dreister Lügner

Tatsächlich täuscht die Truhe des Profanen uns seine Inhalte nur vor. Entnehmen wir die Gegenstände aus ihrem Inneren, werden sie in unserem Inventar plötzlich zu wertvollem Loot. Das könnt ihr in der Truhe tatsächlich erbeuten:

Schriftrolle: Magierrüstung

Schriftrolle: Schutz vor Gut und Böse

Mystras Gnade (Stiefel, die euch Federfall wirken lassen)

Goldbarren

Herzlichtbombe

Schon das ist eine gute Ausbeute, allein die Schuhe erweisen sich durch den Zauber Federfall beim Erkunden als extrem nützlich. Damit nehmen wir nämlich keinen Fallschaden mehr.

Das ist aber noch nicht alles, was die Truhe kann: Legen wir nämlich Items in sie hinein, werden sie dort vorübergehend ebenfalls zu einfachen Gegenständen wie Schüsseln und wiegen dann nur noch 0,05 kg. Habt ihr also regelmäßig Probleme damit, überladen zu sein, befüllt einfach die Truhe mit euren Items und nehmt sie mit!

Nehmt ihr die Items aus der Truhe, verwandeln sie sich im Inventar zurück in ihre eigentlichen Formen.

So bekommt ihr die Truhe des Profanen

Ihr könnt die Truhe des Profanen finden, sobald ihr das Unterreich im Spiel erreicht habt. Ganz im Südwesten des Gebietes wartet der Zerstörte/Arkane Turm auf euch (etwa bei den Koordinaten X: -35 und Y: -265) – aber Achtung, er wird von Geschütztürmen gut bewacht.

Holt euch am besten nördlich vom Turm beim Sussurbaum zuerst einige Sussurblüten. Legt ihr die in der Nähe der Geschütztürme ab, werden sie deaktiviert. Dann könnt ihr den Turm betreten und findet die Truhe direkt im ersten Stock auf einem Balkon auf der rechten Seite. Die Stiefel daraus könnt ihr dann gleich nutzen, um auch den Rest des Turms zu erkunden.

Habt ihr die Truhe bereits entdeckt und den Trick erfolgreich durchschaut?