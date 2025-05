Baldur's Gate 3: Welche der 12 Klassen und 58 Unterklassen ist die beste? Stimmt jetzt ab!

Von Barbarin bis Zauberer - in Baldur's Gate 3 gibt es unzählige Möglichkeiten.

In Baldur's Gate 3 können wir unsere Charaktere auf vielfältige Art und Weise entwickeln und der wohl wichtigste Faktor sind dabei die Wahl unserer Klasse und Unterklasse. Wir wollen wissen, welche ihr am stärksten findet oder mit welcher ihr einfach am meisten Spaß habt.

Die besten (Unter-)Klassen in Baldur's Gate 3

Mit dem letzten großen Patch spendiert uns Larian nochmal für jede Klasse eine weitere Unterklasse, also insgesamt 12 Stück. Damit steigt die Anzahl, aus der wir uns entscheiden müssen auf insgesamt 58 Subklassen.

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, welche ihr am liebsten spielt – wühlt euch also durch die nachfolgende Liste und macht bis zu drei Kreuze:

Wir sind nicht nur gespannt, welche Unterklasse am beliebtesten ist, sondern auch welche Klassen bei euch auf dem Siegertreppchen landen. Wenn ihr nach dem Abstimmen noch Infos zu den neuen Subklassen oder Patch 8 sucht, schaut gerne mal hier vorbei:

Nach Patch 8 ist Schluss

Patch 8 mit seinen neuen Unterklassen läutet zeitgleich "das Ende" von Baldur's Gate 3 ein, denn laut Entwickler Larian wird es in Zukunft nur noch kleine Patches für Bugfixes geben. Das Studio möchte sich stattdessen nun vollends auf die kommenden Projekte konzentrieren.

Auf diese müssen wir wohl aber noch eine ganze Weile warten. Bis dahin sollten neue Inhalte für Baldur's Gate 3 aber trotzdem stetig nachkommen – dank der talentierten und eifrigen Mod-Community. Davon ab erwarten uns natürlich auch noch andere spannende RPG-Releases, wie das angekündigte Solasta 2.

1:30 Für alle, die Baldur's Gate 3 lieben, liefert Solasta 2 2025 RPG-Nachschub

Autoplay

Wir hatten mit dem Basisspiel und den neuen Inhalten, die via Patches ins Spiel kamen eine fantastische Zeit mit Baldur's Gate 3 und werden sicher noch die ein oder andere Stunde an der Schwertküste verbringen – auch um die neuen Unterklassen auszuprobieren.

Zur Feier des letzten großen Patches geht's bei uns eine Woche lang in der BG3-Themenwoche tagtäglich nach Faerun. Wir haben Guides und Specials für euch oder erzählen persönliche Geschichten. Schaut also regelmäßig vorbei.

Wie viele Stunden habt ihr bereits in Baldur's Gate 3 versenkt und schaut ihr euch auch die neuen Inhalte noch an? Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, für welche Unterklasse ihr abgestimmt habt und warum.