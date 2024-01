Baldur's Gate 3: Vampir werden - so werdet ihr zum Blutsauger und diese positiven und negativen Folgen hat es

Ob ihr in BG3 Vampir werden wollt, solltet ihr euch gut überlegen.

Möglicherweise betrachtet ihr euren Begleiter Astarion mit ein klein wenig Neid, weil ihr am liebsten ebenfalls zum Vampir werden wollt. Erstmal ist gar nicht so leicht zu durschauen, ob das in Baldur's Gate 3 überhaupt geht. Die Antwort hierauf lautet: ja - oder je nachdem, wie ihr es seht: jein.

In jedem Fall solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das überhaupt wollt, denn es hat zwar positive Effekte, aber auch negative Folgen.

Spoilerwarnung: Dieser Guide enthält Spoiler zu Akt 3, vor allem Astarions Begleiter-Questline betreffend.

So werdet ihr zum "Vampir mit Abstrichen"

Ihr erreicht in Akt 3 das Finale von Astarions Questline, das euch in den Palast seines Vampirherren Cazador Szarr führt. Hier könnt ihr euch am Ende entscheiden, ob ihr den Elf bei seinem Plan unterstützt, anstelle seines ehemaligen Gebieters aufzusteigen.

Wählt ihr diesen Weg und seid vorher eine Beziehung mit ihm eingegangen, wird er euch danach bitten, zu seiner Vampirbrut zu werden. Willigt ihr ein, erhaltet ihr denselben Status wie Astarion die meiste Zeit im Spiel hstte. Ihr verfügt dann auch über den Vampirbiss, den ihr bereits von ihm kennen dürftet. Ihr seid also sozusagen ein Vampir zweiter Klasse.

Astarion bekommt gleich mehrere große spielerische Vorteile durch den Aufstieg. Sein Vampirbiss verbessert sich nämlich und verursacht mehr Schaden und heilt gleichzeitig mehr. Zudem bekommt er auch Cazadors Fähigkeit zu Nebel zu werden, was ziemlich praktisch ist.

Das Ganze hat aber einen riesigen Nachteil: Astarions Charakterentwicklung unterscheidet sich stark, je nachdem, ob er aufsteigt oder nicht. Lasst ihr ihn aufsteigen, ist das der "böse" Weg, bei dem er wesentlich egoistischer wird und euch von obenherab behandelt. Außerdem fordert das Ganze viele Opfer.

Ist es auch möglich, mehr als nur Vampirbrut zu werden?

Auch hier lautet die Antwort wieder: jein ... Mit eurem selbst gebauten Charakter ist das nicht möglich, ihr könnt aber natürlich ganz einfach Astarion als Origin-Charakter selbst spielen und dann folglich als Vampirbrut starten und aufsteigen.

Wie wichtig ist es euch, Vampir zu werden? Werdet ihr einen dieser Wege wählen?