Baldur's Gate 3: Bester Kleriker-Build für Schattenherz – Unterklasse, Talente und Stats

Schattenherz ist eine mächtige Verbündete – wenn wir sie richtig skillen.

Schon im Prolog von Baldur’s Gate 3 treffen wir auf die Klerikerin Schattenherz, die wir wenig später auch als festes Mitglied unserer Truppe rekrutieren können. Mit den richtigen Zaubern ausgestattet, ist sie mit ihrer Klasse eine enorme Verstärkung für jede Gruppe.

Egal, ob ihr ordentlich austeilen wollt oder die anderen Gruppenmitglieder heilen und stärken wollt – als Kleriker*in habt ihr stets die richtigen Werkzeuge parat, um selbst die schwersten Kämpfe für euch zu entscheiden.

Darum geht’s: Mit unserem Build wollen wir unsere Klerikerin zu einer Kämpferin machen, die im Nahkampf (oder alternativ auch aus der Ferne) austeilt. Dazu stürzt sie sich mit Geister-Aura und anderen Beschwörungen mitten ins Gefecht und hat dabei stets die anderen Gruppenmitglieder im Blick, um bei Bedarf mit Stärkungen oder Heilung auszuhelfen.

Attributspunkte richtig verteilen: Da die düstere Klerikerin Schattenherz bereits mit voreingestellter Verteilung daherkommt, müssen wir ihre Klasse bei Lazarus zuerst zurücksetzen. Speziell in diesem Fall ist das sogar richtig wichtig, da ihre Standardverteilung komplett für die Tonne ist. Erstellen wir hingegen einen eigenen Charakter, können wir die Punkte natürlich direkt bei der Erstellung richtig verteilen.

Für Kleriker*innen ist vor allem Weisheit wichtig, da diese in der Klasse als Grundlage für alle Zauber genutzt wird. Charisma und Intelligenz können wir ignorieren. In unserem Fall gehen wir mit dem zweiten Primär-Attribut auf Stärke, um so im Nahkampf mitzumischen. Alternativ wäre aber auch Geschicklichkeit möglich, wenn ihr auf Fernkampf setzen wollt. Auf Konstitution verteilen wir die restlichen Punkte, um möglichst viele Trefferpunkte zu bekommen.

Wie bei allen Builds gilt: Nur gerade Zahlen machen Sinn, da nur auf diesen Stufen Boni oder Malusse gewährt werden. Auf 10/11 bekommen wir weder Boni, noch Malus. Auf 12/13 bekommen wir +1, auf 14/15 erhalten wir +2, mit 8/9 müssen wir -1 in Kauf nehmen und so weiter.