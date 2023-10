Dieses Barbie-Traumhaus mit Haustieraufzug lasse ich mir am Amazon Prime Day nicht entgehen!

Mehr als 75 Teile, 3 Etagen und eine Rutsche - so groß ist Barbies Puppenhaus.

Spätestens seit dem riesigen Erfolg des Barbie-Kinofilms mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken ist Barbie wieder in aller Munde. Puppenhäuser gibt es viele, aber es gibt nur eine Traumvilla und in der wohnt Barbie! Nur am Prime Day spart ihr 40 Prozent.

Das ideale Geschenk für Barbie-Fans

Die Villa ist ein Traum in pink. Mehr als 75 Teile laden ein zum Spielen und Ausprobieren und das über drei Stockwerke, die durch eine Rutsche verbunden sind. So schnell war Barbie noch nie im Pool!

zehn verschiedene Spielbereiche vom Schlafzimmer bis zum Pool

inklusive Welpenfigur, Hundekörbchen, Haustieraufzug und Hundehütte

Maße: ‎70,1 x 157 x 114,3 cm

Gewicht: 11 Kilogramm - ihr kriegt was für euer Geld

Barbie feiert eine Pyjamaparty

Holt eure Barbies und feiert eine wilde Party bis spät in die Nacht. Erst macht ihr euch in der Küche was Leckeres zu essen, dann hüpft ihr in den Pool und zum Abschluss geht es in die Pyjamas und ab vor die Glotze. Weil Barbie nicht gerne alleine ist, hat sie natürlich ein zusätzliches Bett in ihrer Traumvilla, sodass bis zu vier andere Puppen bei ihr übernachten können. Alles ist wie im Film! Und Ken kann natürlich auch vorbeikommen.

Wo krieg ich jetzt die Barbies her?

So eine tolle Villa muss bewohnt werden. Nicht von einer, nicht von zweien, sondern am besten von fünf Barbies, denn so viele können übernachten. Damit ihr genau die richtige Barbie für euch findet, verlinken wir euch gerne den Amazon Barbie-Store. Dort gibt es wirklich jede Barbie, dieihr euch nur vorstellen könnt.