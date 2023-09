Starfield-Fan investiert 100 Stunden in seine Basis: 17.500 Spieler feiern sie komplett

Starfield ist nicht nur was für einsame Space-Cowboys, sondern auch für richtige Fabrikanten.

In Starfield könnt ihr wie bereits in Fallout 4 eine eigene Basis ganz nach eigenen Wünschen gestalten. Das System funktioniert zwar noch etwas holprig und hat viele Einschränkungen, aber trotzdem lassen sich damit beeindruckende Bauwerke aus dem Boden stampfen. Wie zum Beispiel dieser Außenposten hier zeigt, der eine riesige Fabrik geworden ist.

100 Stunden in einen Außenposten gesteckt: So hat es dieser Starfield-Fan geschafft

Darum geht's: Um Starfield, eines der größten und wichtigsten Spiele des Jahres (neben Zelda TotK, Diablo 4 und Baldur's Gate 3, versteht sich). Darin fliegen wir nicht nur durchs Weltall, erkunden Planeten und basteln eigene Raumschiffe, sondern können auch einen Außenposten errichten, um einfacher an Ressourcen zu kommen.

Dieser Starfield-Fan übertreibt komplett: Ein simpler Außenposten ist das hier mit Sicherheit nicht mehr, eher ein ganzes Industrie-Gebiet. Der Spieler nennt seine Basis liebevoll "meine Fabrik" und das Ganze erinnert dann tatsächlich auch eher an Spiele wie Factorio oder Satisfactory als an Starfield, wurde aber natürlich darin erbaut.

So sieht die gigantische Basis aus - zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Post über 17.500 Reddit-Upvotes:

Wie hat er das gemacht? Unter dem Beitrag tummeln sich nicht nur begeisterte Kommentare und Lobeshymnen, sondern selbstverständlich auch sehr viele Nachfragen. Vor allem der flache Boden scheint die Starfield-Spieler*innen umzutreiben. Wie zur Hölle hat es Redditor Hackoox hinbekommen, eine so große Ebene zu gestalten, die flach ist?

Die Antwort lautet: Fußmatten. Über 3.000 Boden-Matten wurden hier in fein säuberlicher Kleinstarbeit übereinander gestapelt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das macht nun wirklich keinen Spaß und dürfte massiv zu den 100 Stunden beigetragen haben. Hier gibt es einige Tipps von Hackoox zum Basisbau in Starfield.

Noch viele Verbesserungsmöglichkeiten: Ein weiteres immer wiederkehrendes Thema in den Kommentaren ist der Editor an sich, mit dem wir in Starfield unsere Außenposten bauen können. Der lässt gehörig zu wünschen übrig und funktioniert wohl deutlich schlechter als es zum Beispiel in Fallout 4 der Fall war. Hier hoffen viele Fans noch darauf, dass Bethesda nachbessert oder dass zumindest Mods die gröbsten Probleme beheben.

Wie sehen eure Außenposten so im Vergleich zu dieser Basis aus? Oder gehört ihr zu den Starfield-Spieler*innen, die den Editor dafür im jetzigen Zustand noch verfluchen?