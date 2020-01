Es sollte spätestens seit dem ersten Teaser für viele kein Geheimnis mehr sein, dass an einem neuen Batman-Spiel gearbeitet wird. Jetzt hat Warner Bros. Montreal einen weiteren offiziellen Teaser veröffentlicht.

Azrael als neuer Batman?

Per Twitter hat der kanadische Entwickler ein halbes Emblem als Teaser veröffentlicht.

Was könnte dahinter stecken? Ein Fan hat auf Twitter das vermeintlich gesamte Logo geleakt, was nicht direkt aus einem der Comics stammt aber verschiedene Elemente vermischt, die bisher eine Rolle in der Arkham-Reihe gespielt haben.

Was können wir aus dem Emblem erkennen:

Die generelle Form erinnert an die der Polizeimarke von Gotham City.

Wiederkehrende Elemente daraus sind die Waage und der Greifvogel als übergeordnetes Symbol.

Die Verbindung zu Azrael und seinem Templerorden können durch das Kreuzsymbol sowie den gekreuzten Schwertern gezogen werden.

Spielen wir Azrael? An dieser Stelle ein Spoiler für Arkham Knight. Denn in dem Spiel wurde am Ende Azrael als Nachfolger für Batman angedeutet. Wie sich herausstellt, war Azrael vorher der Gotham City-Polizist Michael Lane. Das veröffentlichte Logo könnte deshalb den Zwiespalt Azraels zwischen dem Templerorden und seiner Zeit als Polizist darstellen.

Warner Bros. Montreal hat zu dem Bild auch noch "Fang den Ritter" getweetet. Da sowohl Azrael als auch Batman oft als Ritter bezeichnet werden, kann man daraus zwei verschiedene Sachen vermuten:

Entweder spielen wir Azrael als neuen Batman oder einen neuen Batman beziehungsweise einen Robin, der zu Batman wird. Dieser könnte von Azrael und einer neuen Polizei-artigen Bande gejagt werden, was dann auch die Vermischung der verschiedenen Elemente in dem Emblem erklären könnte.

Wie passt das zu früheren Leaks? Bisher war sehr oft von den Court of Owls die Rede. Da die Arkham-Spiele meist mehrere Story-Stränge und Bösewichte vereint, könnten es einfach zwei verschiedene Orden sein gegen die wir als Batman antreten.

Jedoch könnte auch Azrael gegen die Court of Owls kämpfen. Wo wir uns mittlerweile sehr sicher sein können ist, dass das Spiel nach Arkham Knight angesiedelt sein wird.

Mehr zum neuen Batman-Spiel: