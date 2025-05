"Auch nach 10 Jahren noch eines der schönsten Spiele": Fans erinnern sich an düsteres Open-World-Spiel mit schicker Grafik

Batman: Arkham Knight sieht auch nach zehn Jahren noch immer gut aus.

Moderne Spiele sind älteren Titeln oft rein technisch weit überlegen. Ein guter Art-Style kann allerdings einen großen Unterschied machen. Für viele Fans zählt aus genau diesem Grund Batman: Arkham Knight noch immer zu den schönsten Spielen überhaupt.

Batman kann sich auch nach 10 Jahren noch sehen lassen

Darum geht's: Im Gaming-Subreddit hat der User ADAMBUNKER vor einigen Tagen einen Post abgesetzt, der schon nach kurzer Zeit mehr als 5000 Likes und über 300 Kommentare gesammelt hat.

Er behauptet darin, dass Batman: Arkham Knight von Rocksteady auch nach knapp zehn Jahren noch immer eines der bestaussehenden Spiele ist, die man heute so zocken kann. Seine Meinung untermauert er mit einem ziemlich schicken Screenshot.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Viel Zustimmung: In den Kommentaren finden sich haufenweise User zusammen, die der Grundaussage des Posts zustimmen. AtlasWriggled hat dabei einen der beliebtesten Kommentare abgesetzt. Er schreibt:

Die künstlerische Gestaltung der gesamten Serie war erstklassig.

Auch hier stimmen viele Batman-Fans zu. Die Geschichte und das Voice-Acting von Batman: Arkham Knight und den anderen Arkham-Spielen werden ebenfalls lobend erwähnt.

Das macht die Spiele so schick: Trotz der im Vergleich zu heute stark limitierten Unreal Engine 3, zaubert Arkham Knight auch 2025 noch immer ein richtig schönes und stimmiges Bild auf den Bildschirm.

Einen Eindruck davon könnt ihr euch mit dem Trailer machen:

Das liegt unter anderem daran, dass der komplette Titel nachts und bei Dauerregen spielt. Die Beleuchtung der offenen Welt muss dadurch nicht so dynamisch sein wie bei Spielen mit einem fließenden Tag-/Nacht-Wechsel.

Gotham City ist also in Dunkelheit gehüllt, nur der Mond, Straßenlaternen und Neon-Schilder spenden etwas Licht, das sich dann auch noch in Pfützen und auf Batmans Anzug spiegelt, während der dunkle Ritter leise über die Häuser gleitet.

Dank Steam-Version und Abwärtskompatibilität lässt sich das Action-Adventure heute auch noch ziemlich bequem und meist auch richtig günstig nach- oder wiederholen.

