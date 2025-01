Diese 10 Jahre alten Spiele hauen mit ihrer Grafik auch heute noch Fans um - "sehen mehr Next-Gen als viele heutige Spiele aus"

10 Jahre alt und gut gehalten – Batman: Arkham Knight kann sich auch heute noch sehen lassen.

Der Release der PlayStation 4 und Xbox One 2013 war in vielerlei Hinsicht eine magische Zeit – nicht zuletzt, weil die Power der neuen Konsolen einige grafische Limitierungen der letzten Generation aufgehoben haben.

Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass wir in den darauffolgenden Jahren so einige Titel zu sehen bekommen haben, die das bisher Mögliche komplett in den Wind geblasen haben. Eines dieser Jahre war 2015, in dem gleich mehrere Spiele erschienen sind, die auch heute noch fantastisch aussehen.

Diese Grafikwunder sehen auch 10 Jahre später noch richtig gut aus

Redditor Shadiezz2018 hat sich dabei nicht nur ein Spiel aus dem Jahr rausgesucht, sondern gleich vier auf einen Schlag: Assassin's Creed Syndicate, Metal Gear Solid 5, Need for Speed und Batman Arkham Knight, die allesamt 2015 erschienen sind und damit inzwischen rund 10 Jahre auf dem Buckel haben.

Dazu teilt der User auch einige Screenshots, die die Spiele zugegebenermaßen von einigen ihrer schönsten Seiten zeigen. Nicht umsonst sind zwei der Aufnahmen bei Nacht gemacht und in drei der vier Spiele regnet es, was für besonders schicke Spiegelungen sorgt.

Dazu schreibt Shadiezz2018:

"Diese Spiele sind 10 Jahre alt und sehen heute noch mehr Next-Gen als viele Spiele heutzutage aus"

In den Kommentaren stimmen viele Fans zu und loben vor allem Need for Speed und Batman: Arkham Knight auch heute noch für seine Optik – kein Wunder, das Batman-Spiel sieht auch abseits der Grafik dank seiner Stimmung und Art Direction großartig aus.

Viele Stimmen merken aber auch an, dass sie anstelle von Assassin's Creed Syndicate lieber das ein Jahr zuvor erschienene AC: Unity auf der Liste sehen würden, weil die Beleuchtung dort deutlich besser sei. Syndicate bot zwar dynamischere Tag-/Nachtzyklen, hätte dadurch aber auch optisch schlechter abgeschnitten.

Zum Vergleich: Hier ist ein Trailer des neuesten Batman-VR-Spiels Arkham Shadow:

0:49 Im VR-Spiel Arkham Shadow bekommt Batman es mit einem neuen Feind zu tun

User OutrageousDress hat auch eine Erklärung dafür parat, warum die Spiele heute noch so gut aussehen, beziehungsweise warum sich der grafische Fortschritt in den letzten 10 Jahren so gering anfühle. Dafür führt die Person Global Illumination und physikbasierte Shader an, die in den 2010ern immer mehr normalisiert wurden.

OutrageousDress erklärt sich das so, dass Spiele dank der Technologie im richtigen Winkel und Licht endlich "gut genug" aussehen konnten. Der einzig mögliche Fortschritt wäre, Spiele durch Pathtracing aus jedem Winkel gut aussehen zu lassen – was aber an den oberen Screenshots nichts ändern würde, da sie bereits "gut genug" aussähen.

Als Gegenargument lässt sich hier natürlich aufführen, dass es durchaus einen Unterschied macht, wenn Spiele im "falschen" Winkel schlechter aussehen. Daneben konnte die PS4 etwa auch nur eine maximale Auflösung von 1080p bei 30 fps ausgeben, während viele Current Gen-Spiele in deutlich höherer Auflösung oder Framerate laufen.

Das ändert aber natürlich nichts daran, dass viele Spiele der PS4- und Xbox One-Ära auch heute noch fantastisch aussehen, selbst über die vier gezeigten Titel hinaus.

Was ist eurer Meinung nach das schönste Spiel, das vor 10 Jahren erschienen ist?