Neues Batman-Spiel wird offenbar bald enthüllt & darum geht es

Batman: Court of Owls könnte der Titel des nächsten großen Batman-Spiels lauten. Entsprechende Gerüchte existieren schon geraume Zeit, jetzt verdichten sich die Hinweise auf das Spiel. Offenbar steht die Enthüllung sogar kurz bevor.

Zum Batman-Tag hat Warner Bros einen recht deutlichen Teaser veröffentlicht. Den teilte der Batman-Autor Scott Snyder mit einem vielsagenden Hashtag-Kommentar. Mittlerweile wurde der Tweet wieder gelöscht und die Sache scheint eindeutig zu sein.

Demnächst steht uns wohl endlich die offizielle Enthüllung bevor. Eventuell sogar im Rahmen von Sonys State of Play, die bereits morgen ansteht.

Hinweise auf Batman: Court of Owls verdichten sich

Offizieller Warner Bros-Teaser: Anlässlich des 80. Geburtstags von Batman wurde am Samstag ordentlich gefeiert. Comic-Fans konnten am Batman-Tag gratis Ausgaben abstauben und PC-Spieler bekommen im Epic Games-Store aktuell gleich sechs (!) kostenlose Batman-Spiele. Arkham Origins-Entwickler WB Games Montréal feiert den Anlass mit diesem Tweet.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Darin blitzen nur wenig subtil die folgenden Symbole auf. Eines davon ist eindeutig dem Court of Owls zuzuordnen.

WB Games Montreal's latest tweet contains hidden symbols, possibly teasing their next Batman game. Check it out: https://t.co/aKQgZmy0VH pic.twitter.com/SPLI4zdieu — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) September 22, 2019

Court of Owls-Bestätigung? Allein die Symbolik dürfte insbesondere im Anbetracht der vielen Gerüchte schon ausreichen. Aber Scott Snyder macht es noch offensichtlicher. Der Batman Comics-Autor teilte den WB Games Montréal-Tweet mit einem Hashtag, das kaum noch Fragen offen lässt.

Um das Ganze perfekt zu machen, wurde der Tweet kurz darauf auch direkt wieder gelöscht. Es sieht also ganz danach aus, als habe er zu früh den Titel oder das Thema verraten.

Did Scott Snyder just tease the Court of Owls being involved in the next WB Montreal's project? The tweet has been deleted, but not before someone got a screencap of it. #bewarethecourtofowls pic.twitter.com/fk2scxnC9u — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) September 22, 2019

Wann folgt die Enthüllung? Genaues wissen wir dazu noch nicht. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir vielleicht schon morgen bei Sonys State of Play mehr erfahren. Dort soll auch The Last of Us: Part II erneut vorgestellt werden. Um 22 Uhr geht es los.

Darum geht's: Was ist der Court of Owls?

Der Court of Owls treibt in den Comics bereits seit vielen Jahren sein Unwesen. Es handelt sich dabei um eine Geheim-Organisation, die Batman das Leben schwer macht. Sie kontrollieren eine Auftragsmörder-Armee (die Talons, in manchen Comics als Untote oder Eulen-Mensch-Hybride dargestellt) und wollen zeigen, dass sie Gotham City beherrschen – nicht Batman.

Bisherige Teaser: Neben einigen Teasern in der echten Welt finden sich auch im Batman: Arkham Origins-Spiel der Warner Bros-Montréal-Entwickler mehrere Hinweise auf den Court of Owls. Zusätzlich ist auch schon Anfang des Jahres Court of Owls-Artwork aufgetaucht.

Was haltet ihr von den neuen Teasern? Freut ihr euch auf ein neues Batman-Spiel?

Batman: Arkham Origins - Screenshots aus dem »Cold, Cold Heart«-DLC ansehen