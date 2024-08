Neue Batman-Serie bringt endlich eine Folge, die wir eigentlich vor 32 Jahren schon hätten sehen sollen

Hier steht Batman seiner Widersacherin Nocturna in Batman: Caped Crusader gegenüber. Im Vergleich zu den Comics hat sie sich in der Zwischenzeit etwas verändert.

Am 1. August 2024 ist die neue animierte Batman-Serie Batman: Caped Crusader auf Amazon Prime Video erschienen. Die Serie verleiht der Batman-Erzählung nicht nur ihren eigenen Twist, sondern bringt auch ein ehemals gestrichenes Konzept nach 32 Jahren an die Öffentlichkeit.

Achtung, Spoilerwarnung! Im folgenden Artikel besprechen wir Inhalte aus der achten Folge der ersten Staffel von Batman: Caped Crusader. Wenn ihr die Serie noch ungespoilt schauen wollt, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Folge “Nocturne“ bringt Charakter Nocturna zurück

Konkret geht es darum, dass Nocturna ihren Serienauftritt in der achten Folge feiert. In “Nocturne“ untersucht Bruce Wayne beziehungsweise Batman das Verschwinden von Waisenkindern. Als Täterin hinter dem Verbrechen stellt sich Nocturna heraus, die obendrein ein Energievampir ist – ein Konzept, dass vor 32 Jahren bei der Batman-Zeichentrickserie gestrichen wurde.

Was steckt dahinter? Batman: Caped Crusader wurde unter anderem von Matt Reeves, J.J. Abrams und Bruce Timm ins Leben gerufen. Letzterer hatte bereits für die Batman-Zeichentrickserie vor 32 Jahren die Idee vorgestellt, dass Nocturna als richtiger Vampir eingeführt wird. In den Comics wurde sie bis dahin lediglich als Partylöwin mit vampirischen Eigenschaften gezeigt.

Die Idee scheiterte damals, weil ein Vampir durch die nahe Beziehung zu Blut für Kinderfernsehen ungeeignet schien. In einem Interview mit The World‘s Finest erfahren wir, dass Bruce Timm damals sogar ein Modell von Nocturna gezeichnet hatte.

Worum geht’s in Batman: Caped Crusader?

Batman: Caped Crusader erzählt eine Batman-Geschichte mit Fokus auf die Detektivarbeit des Superhelden. Deswegen gestaltet sich die Animationsserie im Noir-Stil und begleitet einen jungen Batman beim Lösen von mysteriösen Fällen.

Natürlich spielt die Handlung sich wie immer in Gotham City ab, der Stadt, in der das Böse über das Gute regieren möchte. In Zusammenarbeit mit dem GCPD und vielen verschiedenen Charakteren muss sich Batman gegen die unterschiedlichsten Bösewichte beweisen.

Eine zweite Staffel für die Serie wurde ebenfalls schon bestätigt, jedoch noch ohne genaues Datum.

Habt ihr schon einen Blick in Batman: Caped Crusader geworfen oder habt ihr es noch vor?