Die Batterie-Laufzeit des ersten Game Boys war unmenschlich lang und alle Switch-Spieler können nur davon träumen

Der allererste Game Boy konnte richtig lange am Stück gespielt werden, bis er neue Batterien brauchte.

Die Akkulaufzeit unserer mobilen Geräte verringert sich gefühlt von Jahr zu Jahr. Neue Smartphones halten gerade so einen Tag lang durch und die Nintendo Switch oder das Steam Deck müssen auch ziemlich schnell wieder an den Strom gehängt werden. Beim ersten Game Boy war das aber noch ganz anders. Der hatte eine Batterie-Laufzeit, von der alle Nintendo Switch-Spieler*innen heute nur noch träumen können.

Der Game Boy ist mit seinen Batterien richtig lange ausgekommen, viel länger als Switch & Co es jetzt können

Darum geht's: Der erste richtig erfolgreiche Nintendo-Handheld war der klassische Game Boy. Der musste mit vier AA-Batterien betrieben werden und hatte nur ein farbloses Display ohne Hintergrundbeleuchtung. Dementsprechend lang hielt das Gerät auch durch.

Der Game Boy hatte eine Laufzeit von sagenhaften 30 Stunden.

24:57 Top 12 Game Boy Games - Video: Unsere Lieblings-Spiele - Video: Unsere Lieblings-Spiele

Wie lang hält der Switch-Akku? Im Vergleich dazu fällt die Akku-Laufzeit der Nintendo Switch geradezu verschwindend gering aus. Die neueren (und die OLED-)Modelle kommen auf eine Dauer von 4,5 bis 9 Stunden. Bei der Switch Lite sind es 3 bis 7 Stunden und beim ersten, ursprünglichen Modell der Switch waren es immerhin zweieinhalb bis 6,5 Stunden.

Das heißt, dass wir mit dem ersten Game Boy locker mehr als dreimal so lang zocken konnten, wie es jetzt mit der modernen Switch der Fall ist. Sobald die Nachfolgemodelle aber auf weniger Batterien und farbige Display sowie Hintergrundbeleuchtung gesetzt haben, verringerte sich natürlich auch die Zeit, die wir mit einer Ladung Batterien spielen konnten.

Es kommt natürlich drauf an: Beim Game Boy hat es eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, was wir auf der tragbaren Hardware zocken. Bei der Nintendo Switch sieht das aber grundlegend anders aus. Daddeln wir in erster Linie 2D-Titel wie Into the Breach, Celeste oder Hollow Knight, können wir das länger tun, als wir aufwändigere 3D-Spiele wie Zelda: Tears of the Kingdom spielen können.

Wie sieht es in Zukunft aus? Das lässt sich natürlich nur schwer sagen. Nintendo dürfte diversen Gerüchten, Leaks und Spekulationen zufolge dieses Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen. Aber ob sich mit der Switch 2 dann an der Akku-Laufzeit grundlegend etwas ändert, darf bezweifelt werden. Immerhin werden auch die Spiele immer aufwändiger und rechenintensiver, was auch mehr Energie benötigt.

Wie steht ihr dazu: Wollt ihr lieber eine längere Laufzeit oder aufwändigere Spiele, wenn es um's unterwegs zocken geht?