Battlefield 1 - Kommendes Update verändert die Scout-Klasse

Auch knapp eineinhalb Jahre nach dem Release von Battlefield 1 versorgt EA den Weltkriegs-Shooter regelmäßig mit neuen Updates. Eins davon wird sich in um die Scout-Klasse kümmern und die Spielweise dieser Klasse etwas anpassen.

Wie das genau funktioniert, hat der Youtuber "Westie" in einem Video herausgearbeitet. Im aktuellen Spiel ist es so, dass die Scout-Klasse eine sogenannte "Sweet-Spot"-Mechanik hat. Diese erhöht den Schaden mit entsprechenden Scout-Gewehren/Visiersytemen auf bis zu 100 Schadenspunkte, wenn der Spieler die Gegner in der oberen Körperhälfte und aus einer bestimmten Entfernung trifft.

Mit dem Update will Dice das Sniping etwas herausfordernder machen, sodass beim Anwenden der Sweet Spot-Mechanik nun zusätzliche Dinge passieren werden.

Spieler, auf die mit bestimmten Fernwaffen-Zielfernrohren/Waffen gezielt/geschossen wird, sehen nun einen Regenbogen-Lensflare-Effekt, um ihnen zu signalisieren, dass sie genau im Sweet Spot-Bereich des Schützen sind. Außerdem wird ein Unschärfe-Effekt eingebaut, um den Sweet Spot-Bereich weiter herauszuarbeiten. Alles im betreffenden Bereich wird scharf angezeigt, alles darüber hinaus dagegen unscharf. Dieser Zustand lässt sich vom Sniper durch Luftanhalten etwas abschwächen.

Auf Wunsch lässt sich dieser sogenannte "Depth of Field"-Effekt über die Video-Einstellungen auch deaktivieren, alle Waffen ohne die angesprochen Zielfernrohe/Visiersysteme betrifft die Änderungen nicht. Für weitere Details findet ihr hier das detaillierte Analyse-Video von Westie.

Battlefield 1 erschien im Oktober 2016, für dieses Jahr wird die Ankündigung eines neuen Battlefield-Teils erwartet.

