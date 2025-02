Nur 0,99 Euro im PS Store: Nur noch heute bekommt ihr diesen exzellenten Shooter mit 95% Rabatt

Battlefield gibt es nur noch heute zum Schnäppchenpreis im PS Store.

Wer derzeit auf der Suche nach neuem und kostengünstigen Shooter-Futter ist, sollte unbedingt mal im PlayStation Store vorbeischauen. Dort ist nämlich ein ziemlich guter Shooter sehr stark reduziert. Allerdings ist das Angebot nicht mehr lange gültig.

Spiel: Battlefield 1 (PS4)

(PS4) Angebotspreis: 0,99 Euro

0,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 95 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 95 Prozent) Angebot gültig bis: 13. Februar um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Ein Shooter, der vor allem im Multiplayer zu Hochform aufläuft

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: 21. Oktober 2016

21. Oktober 2016 Metacritic-Schnitt: 89 (PS4-Version)

89 (PS4-Version) GamePro-Wertung: 91

Battlefield 1 spielt als bislang einziger Teil der berühmten Shooter-Reihe im ersten Weltkrieg. In der Kampagne erlebt ihr sechs sogenannte Kriegsgeschichten, alle mit eigenen Szenarien und Hauptdarstellern. Der Einstieg zeigt beispielsweise die ganze Schonungslosigkeit der Schlachten in und um die Schützengräben, später schlüpft ihr auch noch in die Uniformen eines Meldegängers in Gallipoli oder eines Panzerfahrers.

Das ist zwar viel spielerischer Einheitsbrei, durch die unterschiedlichen Szenarien gibt es aber dennoch genügend Abwechslung. Zu absoluter Hochform läuft Battlefield 1 allerdungs erst im Multiplayer-Modus auf – dem umfangreichsten und wichtigsten Teil des Spiels. Es gibt Kämpfe mit bis zu 64 Personen, motivierende Modi, wobei vor allem der Operations-Modus heraussticht, exzellent designte Maps und eine Schlachtenatmosphäre, die auch heute noch ihresgleichen sucht.

Das macht Battlefield 1 zu einem der besten Teile der Reihe, weswegen wir den Titel auch heute noch bedenkenlos empfehlen können – erst recht zum aktuellen Schnäppchenpreis.

Mehr zu den Stärken und Schwächen erfahrt ihr in unserem Test zu Battlefield 1:

Battlefield 1 ist übrigens nicht der einzige Serienteil, der derzeit im PlayStation Store reduziert ist. Ihr bekommt unter anderem auch die beiden neueren Ableger Battlefield 5: Definitive Edition und Battlefield 2042 zu vergünstigten Preisen.

