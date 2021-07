Gratis am Wochenende: Battlefield, Sport-Highlights und mehr für PS4, Xbox und Switch

Wie immer stellen wir euch die neuen Titel vor, die ihr am Wochenende (zumindest temporär) gratis zocken könnt. Mit dabei sind dieses Wochenende neben drei neuen Spielen für Xbox als Teil der Free Play Days auch Two Point Hospital für die Nintendo Switch und Splitgate, das ihr in der offenen Beta gratis testen könnt.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Battlefield 1

Verfügbar bis: 25. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Genre: Multiplayer/Action

Darum geht's: Battlefield 1 versetzt die Reihe in den ersten Weltkrieg, wo wir in Multiplayergefechten mit vier Klassen und insgesamt bis zu 64 Spieler*innen an den Start gehen können. Doch auch einen Einzelspieler-Modus gibt es, der diesmal in Form von 6 Kriegsgeschichten erzählt wird. Hier schlüpfen wir jeweils in die Rolle eines anderen Charakters und werden mitten ins Kriegsgeschehen geworfen.

Olympische Spiele Tokyo 2020

Verfügbar bis: 25. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Genre: Sport

Darum geht's: Passend zur Rückkehr der olympischen Sommerspiele, könnt ihr mit Olympische Spiele Tokyo 2020 das Sportereignis auch am heimischen Bildschirm zocken. Ihr könnt euren eigenen Athlet*innen erstellen, Skills und Kostüme anpassen und zwischen 18 verschiedenen olympischen Sportarten wählen. Das Spiel kann sowohl im Singleplayer als im lokalen Koop und Multiplayer gespielt werden.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Verfügbar bis: 25. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Nein

Genre: Beat 'em Up

Darum geht's: Im Beat 'em Up Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues könnt ihr in die Rolle von Daniel LaRusso oder Johnny Lawrence schlüpfen. Das Spiel bietet für beide Charaktere eine eigene Storyline, während sie sich mit ihren Karatemoves durch verschiedene Gegner kämpfen. Das Spiel lässt sich sowohl alleine, als auch in Splitcreen lokal zu zweit spielen.

Splitgate für PS4/PS5, Xbox One und Series X/S

Der Free2Play-Titel Splitgate befindet sich momentan in der offenen Beta und lässt euch vorab schon mal in den besonderen Shooter hineinschnuppern. Splitgate liefert nämlich nicht nur schnelle PvP-Action, sondern packt mit seinen Portalen, durch die ihr euch an neue Bereiche der Map teleportieren könnt, auch nochmal ein ganz neues Elemtent dazu.

Alle Infos zum Spiel findet ihr hier:

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, denn ihr müsst für den Aboservice bezahlen. Aber dafür entstehen euch keine Extrakosten für die einzelnen Spiele. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link findet ihr die aktuellen Gratis-Spiele für Juli.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?