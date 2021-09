Battlefield 2042-Open Beta: Bekannter Leaker verrät Startdatum, bald geht's los

EA hat sich auch nach der Verschiebung von Battlefield 2042 nicht zum Start der Open Beta geäußert. Nun allerdings scheint die Katze aus dem Sack zu sein. Der bekannte Leaker Tom Henderson hat die Startdaten der Early Access- und Open Beta auf Twitter geteilt.

Der angebliche Release der Battlefield 2042 Beta (Early Access und Open Beta):

Early Access - 6. Oktober 2021

Open Access - 8. Oktober 2021

Woher stammen die Infos? Wie Henderson auf Twitter schreibt, habe EA die Daten in einer Mail an Influencer*innen und Medien geschickt. Am 4. Oktober soll außerdem ein Preview-Event/Capture-Event stattfinden.

Bedenkt dabei aber: Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht. EA hat die Beta-Daten bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer kann die Battlefield-Beta spielen?

Wer Battlefield 2042 vorbestellt, darf die Beta früher im Early Access spielen.

Wer ein EA Play-Abo hat oder abschließt, soll ebenfalls früher in den Genuss der Beta von Battlefield 2042 kommen.

An der Open Beta können dann natürlich alle Spieler*innen teilnehmen

10 Stunden-Trial: Als weiteren Bonus können EA Play-Abonnent*innen sich auf eine kostenlose Probe-Version von Battlefield 2042 freuen, die sie 10 Stunden lang und schon vor der offiziellen Veröffentlichung spielen dürfen. Das mehr oder weniger kostenlose Trial steht bereits ab dem 12. November zur Verfügung, also eine Woche vor dem offiziellen Launch. Alle mit einer Vorbestellung der Gold-/Ultimate-Edition können ebenfalls eine Woche vorher loslegen.7

Hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer zum Shooter ansehen:

Release und alle weiteren Infos zu Battlefield 2042

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Mehr Infos zu Battlefield 2042 könnt ihr in unserer großen GamePro-Preview nachlesen.

Werdet ihr an der Beta teilnehmen?