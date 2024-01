The Last of Us Staffel 2: Bella Ramsey lässt als Ellie die Muskeln spielen - Video zeigt, wie hart sie trainiert

Bella Ramsey bereitet sich auf die nächste Staffel vor.

Zum Schauspieler*innen-Job gehören bei Weitem nicht nur das Lernen der Textzeilen und die Ausarbeitung der Performance. Auch körperlich wird vor der Kamera viel abverlangt und je nach Rolle muss das Gewicht runter oder rauf oder eben an der Fitness gearbeitet werden. Mit Letzterem ist Bella Ramsey aktuell beschäftigt, was kaum verwundern dürfte, wenn wir an die Action denken, die sie in der zweiten Staffel erwarten dürfte.

Video zeigt Ellie-Schauspielerin im Fitness-Studio

Die Fanpage @TheLastOfUsNews hat auf X (ehemals Twitter) ein Foto und ein Video von Bella Ramsey im Fitnessstudio gezeigt. Der Titel dazu lautet: "Bella Ramsey trainiert für The Last of Us Season 2". Das Bild zeigt Ramsey mit Boxhandschuhen und im Video gibt's auch Action dazu.

Daneben stehen offensichtlich Workaout an unterschiedlichen Geräten sowie Ausdauertraining auf dem Programm. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck von "Ellies" Training verschaffen:

Spoilerwarnung: Der nächste Abschnitt enthält Spoiler zum Spiel The Last of Us Part 2, die vermutlich zur Handlung von Staffel 2 gehören dürften.

Rein optisch ist Ellie im Spiel The Last of Us Part 2 natürlich längst nicht so muskulös wie ihre perfekt durchtrainierte Gegenspielerin Abby. Es dürfte also vermutlich weniger darum gehen, an ihrem optischen Erscheinungsbild zu arbeiten.

Allerdings erwartet Ramsey in der weiteren Handlung noch mehr knallharte Action. Schließlich liefert sie sich im zweiten Spiel der Reihe einen brutalen Kampf auf Tod oder Leben mit Abby. Dabei muss die inzwischen junge Frau dann ohne Joel auskommen, weil Abby eben diesen getötet hat, als Rache dafür, dass dieser ihren Vater erschossen hat.

Welcher Teil der Handlung von Part 2 genau in Staffel 2 zu sehen sein wird, wissen wir allerdings noch nicht. Es ist nämlich bereits bekannt, dass nicht die komplette Staffel in einer Staffel Platz finden wird, was kaum verwunderlich ist, da wir in Part 2 sowohl Ellies als auch Abbys Perspektive sowie Rückblicke geboten bekommen.

Es ist also noch schwer absehbar, für welche Szenen Ramsey so hart trainiert oder auch, bei welchen Momenten womöglich professionelle-Stuntleute oder Kampfsportler*innen übernehmen. Aber die Aufnahmen dürften schon mal Vorfreude wecken, falls ihr euch auf Part 2-Action freut.

An welche Szenen aus TLOU Part 2 denkt ihr, wenn ihr Ramseys Training seht?