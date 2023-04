Was ihr hier seht, gehört zu Call of Duty, aber die Spielszenen aus Frontlines könnten genauso gut aus CoD sein.

Call of Duty ist und bleibt der Platzhirsch, aber (neben Battlefield) wagen sich immer mehr Shooter aus der Deckung, die es mit CoD aufnehmen könnten. Da wäre zum einen natürlich XDefiant, dessen Beta sich gerade großer Beliebtheit erfreut. Dann gibt es da aber auch noch Frontlines, das wirklich verblüffend ähnlich wie CoD wirkt, aber tatsächlich innerhalb von Roblox entwickelt wurde.

Roblox-Shooter Frontlines begeistert und überrascht haufenweise Spieler*innen

Darum geht es: Wer Frontlines zuerst sieht, wird es höchstwahrscheinlich für Call of Duty halten. Vielleicht auch für einen anderen Shooter, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fällt niemandem als Erstes ein, dass das hier Roblox sein könnte.

So geht es zumindest dieser Person hier – und wir können das gut verstehen:

Das ist Frontlines: Frontlines gibt es bereits seit Februar 2022 und es handelt sich dabei um einen First Person-Shooter mit ziemlich viel Potential. Er spielt sich in etwa so wie ältere CoD-Titel und sieht auch genauso aus. Komplett fertig entwickelt scheint das Ganze noch nicht zu sein, wirkt aber bereits überraschend auf Hochglanz poliert.

Dementsprechend sorgt es immer wieder für Überraschungen, insbesondere bei Fans und Spieler*innen, die sonst eher nur CoD spielen, Roblox aber mit Nichtachtung strafen. Gut zusammengefasst wird der Effekt in diesem aktuellen Tiktok-Video:

Bekanntere, größere Content Creator wie jackfrags oder LevelCap Gaming blasen in dasselbe Horn. Ihr könnt euch deren überraschte und ziemlich begeisterte Kommentare samt Gameplay in den entsprechenden, hier verlinkten YouTube-Videos ansehen.

Teilweise kommt Frontlines nicht nur "tatsächlich richtig gut" an, manche Spieler*innen loben es sogar als "besser als CoD". Vor allem Dinge wie das klassische User Interface mit Mini-Map und Co wecken bei vielen Leuten höchst positiv nostalgische Erinnerungen.

Was ist Roblox denn überhaupt?

Im Endeffekt handelt es sich bei Roblox um eine Spiele-Plattform, eine Grafik-Engine und den passenden Baukasten dazu. User können selbst unterschiedlichste Spiele entwickeln und innerhalb von Roblox ausstellen sowie von anderen spielen lassen. In etwa also das, was der Fornite-Kreativmodus bietet.

Dementsprechend unbegrenzt sind die Möglichkeiten innerhalb von Roblox – und dementsprechend groß fällt auch der Erfolg des Spiels aus.

Allerdings richtet sich Roblox ursprünglich in erster Linie an Kinder, was aber in der Kombination mit einem First Person-Shooter im CoD-Stil natürlich problematisch ist.

Was haltet ihr von Frontlines und Roblox? Habt ihr es schon ausprobiert und findet es auch besser als CoD?