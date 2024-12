One Piece ist ab heute auf Roblox: In neuem Battle Royal-Spiel haut ihr euch mit 19 anderen Spielern die Fähigkeiten eurer Lieblingscharaktere um die Ohren

Die Kooperation zwischen One Piece und Roblox hat ein Battle Royal hervorgebracht.

Obwohl das Battle-Royal-Genre in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung hatte, ist die Übersicht der Genrevertreter im Anime-Bereich doch recht übersichtlich. Deswegen dürfte es insbesondere für One-Piece-Fans erfreulich sein, dass sich das beliebte Piraten-Werk mit Roblox zusammengetan hat, um One Piece Grand Arena als Experience zu veröffentlichen.

Wichtiger Hinweis für Eltern

Roblox ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Da es sich um eine Online-Plattform handelt, besteht dort die besondere Gefahr des Cyber-Groomings. Achtet deswegen auf das Spielverhalten eurer Kinder und sensibilisiert sie für das Thema. Einen ausführlichen Report zum Thema Cybergrooming findet ihr bei den Kolleg*innen der GameStar.

Darum geht’s in One Piece Grand Arena

2:53 One Piece-Battle Royal für Roblox - prügelt euch mit euren Lieblingscharakteren um den Sieg

Spiel: Roblox (One Piece Grand Arena)

Roblox (One Piece Grand Arena) Genre: Battle Royal

Battle Royal Plattformen: PC, Mobile, Xbox One, PS4

In One Piece Grand Arena kämpft ihr mit bis zu 19 weiteren Spieler*innen um den ersten Platz und die Rolle als mächtigster Pirat. Dafür müsst ihr als erste Person das Kopfgeld von Gol D. Roger höchstpersönlich erreichen, was 5.564.800.000 Berrys beträgt – oder das höchste Kopfgeld nach fünf Minuten besitzen.

Charakter-Fähigkeiten: Ihr erhöht euer Kopfgeld, indem ihr auf dem Spielfeld Schatztruhen einsammelt oder eure Gegner*innen im Kampf besiegt. Ihr könnt nämlich Fähigkeiten von über 20 One-Piece-Charakteren wie etwa Ruffy, Zorro oder Nami anlegen. In Zukunft sollen noch weitere Charaktere folgen, mit denen ihr das Schlachtfeld aufmischen könnt.

Dabei könnt ihr vor dem Kampf eure Lieblingsfähigkeiten auswählen, findet aber auch auf dem Spielfeld weitere Angriffe, die ihr ebenfalls ausrüsten könnt.

Die Lobby bietet weitere Möglichkeiten: Abseits vom eigentlichen Spielgeschehen könnt ihr die Fähigkeiten eurer Lieblingscharaktere mit Belohnungen aus dem Battle-Royal-Modus verbessern, Kleidung für eure Roblox-Figur kaufen oder euch an Minispielen versuchen. Wem das weiterhin nicht genug ist, kann in einer Enzyklopädie mehr über die einzelnen Charaktere lesen.

So könnt ihr One Piece Grand Arena spielen

Das Battle Royal ist kein eigenständiges Spiel, sondern eine sogenannte Experience von Roblox. Um selbst One Piece Grand Arena zocken zu können, könnt ihr auf unsere Verlinkung hier klicken, die euch auf die Seite der Experience führt, oder dem Link in der offiziellen Ankündigung auf X folgen.

Auf der Seite der Experience könnt ihr anschließend auf das grüne Play-Feld klicken, um das Spiel zu starten. Dafür müsst ihr aber sowohl einen Roblox-Account als auch die App selbst besitzen.

Üblicherweise sind die Experiences von Roblox kostenlos, bieten aber Möglichkeiten für Ingame-Käufe. So auch One Piece Grand Arena, das einen entsprechenden VIP-Pass zum Verkauf anbietet.

Werdet ihr euch das Spiel anschauen?