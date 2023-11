'Besser als mein eigener PC': Spieler baut die leistungsstärkste Xbox der Welt und gibt 1500 Euro dafür aus

Dieser Fan hat seine alte Xbox in einen PC verwandelt.

Redditor "LynzGamer" sammelt hobbymäßig alte Konsolen und hatte unter anderem noch zwei originale Xbox-Konsolen der ersten Generation in den eigenen vier Wänden stehen. Das Problem allerdings: Die Motherboards beider Geräte waren defekt.



Also entschied sich der eifrige Hobbybastler kurzerhand dazu, eine der beiden Xbox-Konsolen einfach in einen leistungsstarken PC umzuwandeln, oder in anderen Worten: die leistungsstärkste originale Xbox der Welt zusammenzuzimmern. Auf Reddit teilt er die Specs beziehungsweise Hardware-Teile, die er für sein "kleines" Bastelprojekt verwendet hat.

So ist die "Super-Xbox" aufgebaut

Das sind die Specs der umgebauten Xbox im Überblick:

GPU: Zotac RTX 4070 Twin Edge

CPU: Ryzen 7 5800X3D

CPU cooler: Thermalright AXP90-X47 Full Copper with Noctua NF-A9x14 PWM chromax

Storage: 2TB Samsung 990 Pro

Motherboard: ASROCK B550 Phantom Gaming-ITX/ax

RAM: 32GB T-FORCE VULCAN Z 3600MHz

PSU: Silverstone 600W Platinum TFX

Ein Blick ins Innenleben der aufgemotzten Konsole:

Nach eigenen Angaben hat es mehrere Monate lang gedauert, die Xbox umzuwandeln. LynzGamer habe bereits im Juli 2023 geplant, mit dem Projekt zu beginnen. Am längsten habe es gedauert, die genauen Abmessungen für die verbaute Hardware einzuhalten. Die GPU zu verbauen sei Millimeterarbeit gewesen, schreibt LynzGamer in seinem Post.

Insgesamt hat der Konsolenbastler umgerechnet knapp 1500 Euro in die aufgemotzte Konsole investiert und will sein Werk höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit verkaufen.

In den Kommentaren unter dem Post erntet der Bastler viel Lob und anerkennende Worte: "Verdammt, das ist besser als mein eigener PC", schreibt beispielsweise Redditor "Haxxzo_o".

Microsofts erste Xbox-Konsole wurde im November 2001 zunächst in den USA eingeführt und kam im März 2002 schließlich dann auch in Europa auf den Markt.

Was sagt ihr zur aufgemotzten Xbox?