LEGO Animal Crossing-Set zeigt ein Foto der Schneiderschwestern, die ohne Eltern aufgewachsen sind, und Fans kommen bei der traurigen Hintergrundgeschichte die Tränen

Wer die Geschichte der Schneiderschwestern aus Animal Crossing kennt, entdeckt im Bild ein trauriges Detail.

Bei einer gemütlichen Lebenssimulation voller niedlicher, anthropomorpher Tiere rechnet wahrscheinlich niemand mit tragischen Familiengeschichten, die den Verlust der Eltern sowie jahrelange Streitigkeiten behandeln. Doch genau das erwartet euch, wenn ihr euch mit der Hintergrundgeschichte der Schneiderschwestern aus Animal Crossing beschäftigt.

Detail aus LEGO-Set über die Geschichte der Schneiderschwestern

Im Subreddit zur Animal-Crossing-Reihe teilt ein Fan des Spiels sowie von LEGO ein Detail aus dem Set der Schneiderschwestern. Unter dem Titel “Während dem Aufbau des Schneiderschwestern-Sets war ich nicht darauf vorbereitet, das zu sehen“ erwartet euch das folgende Familienfoto der drei Schwestern Tina, Sina und Minna:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Hintergrundgeschichte der Schneiderschwestern: Als die drei Igeldamen ihre Eltern im Kindesalter verloren haben, übernahm die älteste Schwester Sina die Verantwortung über ihre beide jüngeren Geschwister.

Die mittlere Schwester Minna hat den Verlust nicht ertragen können und ihre beiden Geschwister zurückgelassen, um als Modedesignerin mit dem Namen Samthea ein neues Leben anzufangen.

Kollegin Annika erzählt euch hier die berührende Geschichte der Schneiderschwestern im Detail:

Jahre später näherte sich Minna wieder ihren beiden Geschwistern an und taucht nun im neusten Ableger der Reihe, Animal Crossing: New Horizons, sogar immer wieder mal im Laden der beiden auf eurer Insel auf.

Der Zusammenhang zum LEGO-Set

Das Foto aus dem Reddit-Beitrag zeigt die drei Schneiderschwestern in jungen Jahren und vor allem vereint, noch bevor Minna sich auf dem Weg in die Großstadt gemacht hat. Ohne das Beisein ihrer Eltern scheint das Bild aber auch nach deren Tod aufgenommen worden zu sein, was für einen traurigen Nachgeschmack sorgt.

2:45 LEGO Animal Crossing: Das ist das größte Set im Speed-Build

Autoplay

Ein Blick in die Kommentare zeigt uns, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich an die traurige Geschichte der Schneiderschwestern erinnern.

So entdecken wir Aussagen wie die Folgenden:

„Och nö, direkt in meine Gefühle“ – madmaxingy

„Ich weine, das ist so süß“ – _MrSerotoninMan

„Ich brauche das als Gemälde omg“ – CharacterOriginal272

Interesse geweckt? Es geht um dieses LEGO-Set

So sieht das gesamte LEGO-Set der Schneiderschwestern aus.

Name: Die Schneiderei der Schneiderschwestern

Die Schneiderei der Schneiderschwestern Set-Nummer: 77055

77055 Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro Anzahl Teile: 322

322 Masse: 14 cm x 27 cm x 14 cm

Das Set der Schneiderschwestern ist im Rahmen einer Kooperation von LEGO und Nintendo erschienen. Leider gibt es nicht alle drei Schwestern als Minifiguren, sondern lediglich Tina sowie den Hasen-Nachbarn Gerrit.

Es gibt zahlreiche kleinere sowie größere Sets aus der knuffigen Lebenssimulation, wie etwa Eugens Museumssammlung, Bienchens gemütliches Haus und Käptens Insel-Bootstour.

Darüber hinaus können sich Nintendo-Fans über Sets aus Kooperationen mit The Legend of Zelda oder Super Mario freuen.

Habt ihr in LEGO-Sets ebenfalls schon Details entdeckt, die einen Eindruck hinterlassen haben?