Nintendo macht Jagd auf Piraten und schränkt offenbar Services für alle ein, die illegale Cartridges nutzen

Mehrere User der Nintendo Switch 2 berichten gerade über Banns.

Die Nintendo Switch 2 ist am 5. Juni 2025 offiziell erschienen. Offenbar hat Nintendo der Konsole einen ziemlich wirksamen Hack-Schutz verpasst. Online mehren sich derzeit die Berichte von Usern, die wegen der Nutzung von MIG Switch gebannt wurden.

Nintendo geht gegen Piraterie auf der Switch 2 vor

Was ist MIG Switch? Bei MIG Switch handelt es sich um Flash-Cards, also leere Cartridges, die in die Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 eingelegt werden können. Solche MIG Switches werden unter anderem genutzt, um Raubkopien von Spielen zu spielen.

Über einen PC können ein oder mehrere Titel auf die Cartridges aufgespielt und dann theoretisch auf der Switch 2 wie "normale" Spiele gespielt werden. Offenbar hat Nintendo aber eine Erkennung für solche Flash-Cards in die neue Konsole eingebaut.

Ein X-User berichtet in einem aktuellen Post beispielsweise davon, dass seine Konsole nach der Nutzung solcher MIG Switches von jeglichen Online-Spielen ausgeschlossen wurde. Er verlinkt auch auf ähnliche Berichte.

Hier der Post:

In den Kommentaren unter einem dieser Berichte auf Reddit melden sich weitere User, die ebenfalls von einem solchen Bann betroffen sind. Der Fehler scheint dabei darin zu liegen, die Flash-Cards genutzt zu haben, während die Konsole online war.

Der Bann scheint vorerst nur die Konsolen zu betreffen, nicht aber die Nintendo-Accounts. Es ist aber natürlich auch so schon einschneidend genug, wenn die neue Konsole nicht mehr richtig genutzt werden kann.

Nicht nur für Piraten: Dass Nintendo gegen Spiele-Piraterie vorgeht, ist einerseits nicht neu, andererseits natürlich das gute Recht des Herstellers. MIG Switch wird allerdings nicht nur genutzt, um Raubkopien zu spielen.

Viele User haben MIG Switch nämlich auch genutzt, um all ihre physischen Spiele auf nur eine Cartridge zu laden. So muss nicht immer die komplette Bibliothek mitgenommen werden. Offenbar gehen sie dabei im Fall der Switch 2 ein Risiko ein, das es definitiv nicht wert ist.

