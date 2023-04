Besser als Pokémon: Diese Alternative heimst aktuell Traumwertungen ein

Cassette Beasts funktioniert ähnlich wie Pokémon, nur dass wir die Wesen auf Kassette aufnehmen.

Cassette Beasts bietet eine waschechte Alternative für alle, die Pokémon mögen. Besonders interessant könnte es für all diejenigen sein, die speziell mit den neueren Pokémon-Teilen nichts anfangen können. Cassette Beasts ist gestern erschienen und wird in den ersten Tests und Kritiken bereits ordentlich gelobt. Es gibt sogar mehrere Stimmen, die es besser als das offensichtliche Vorbild finden.

Das ist Cassette Beasts:

1:08 Cassette Beasts - Die Pokémon-Alternative im Trailer

Darum geht's: In Cassette Beasts landet ihr auf der mysteriösen Insel New Wirral. Dort begegnet ihr unzähligen Wesen, gegen die ihr antreten könnt, um sie anschließend auf Kassette zu speichern. Ihr verwandelt euch in die possierlichen Tierchen, insgesamt lassen sich 120 Stück davon zu sammeln und ihr könnt Cassette Beasts auch im lokalen Couch-Koop zocken.

Seit gestern erschienen: Cassette Beasts ist am 26. April für den PC und dort auch im Game Pass veröffentlicht worden. Eine Konsolenfassung für Xbox One, Xbox Series S/X und die Nintendo Switch soll noch in diesem Frühjahr folgen.

Traumwertungen auf Metacritic und Open Critic: Cassette Beasts landet einen Volltreffer

So schneidet das Spiel ab: Sehr gut. Sowohl auf der Review-Aggregatorseite Metacritic als bei Open Critic erfreut sich Cassette Beasts sehr großer Beliebtheit. Es sahnt sogar deutlich bessere Bewertungen als die letzten Pokémon-Teile (allen voran natürlich Karmesin und Purpur) ab.

Auf Metacritic steht Cassette Beasts momentan bei einem sehr guten Metascore von 86.

Auf Open Critic sieht es sogar noch besser aus, hier landet Cassette Beasts bei einer 88.

Was wird gelobt? Eine ganze Menge. Bei The Sixth Axis wird Cassette Beasts als eines der besten Pokémon-artigen Spiele überhaupt gelobt. Der God is a Geek-Test geht noch einen Schritt weiter:

"Cassette Beasts ist das beste Monster-Sammelspiel, das ich jemals gespielt habe, mit sensationellen Kämpfen und einer wundervollen Welt zum erkunden."

In genau dasselbe Horn stößt auch Shacknews. Dort heißt es, dass es einige wirklich einzigartige Monster-Designs zu bewundern gebe. Außerdem setze sich Cassette Beasts mit dem clevere Kampf- und Musik-Ansatz stark von der Konkurrenz ab.

In der The Outerhaven-Review heißt es sogar, dass Cassette Beasts zwar eindeutig von alten Pokémon-Titeln inspiriert, aber in jedem einzelnen Aspekt besser sei.

Das kommt nicht so gut an: In dem The Gamer-Test wird kritisiert, dass manche Elemente offenbar nur im Spiel integriert wurden, um Pokémon-Fans zufrieden zu stellen (wie das Arenaleiter-Äquivalent), außerdem sei Cassette Beasts teilweise frustrierend und nicht alle neuen Ideen zünden. Nichtsdestotrotz sei es ein schlicht großartiges Spiel.

Wie klingt das alles für euch? Gebt ihr Cassette Beasts eine Chance?