Pokémon-Fans aufgepasst: Game Pass bringt vielversprechende Alternative im April 2023

In Cassette Beasts stehen mehrere Gefährten zur Verfügung.

Der Xbox Game Pass wird im April um einen weiteren Pokémon-ähnlichen Titel erweitert. In Cassette Beasts können wir nämlich ebenfalls Monster sammeln, allerdings in Form von Audiokassetten, wie wir sie aus den 1970er- bis 1990er-Jahren kennen.

Wann erscheint der Titel? Cassette Beasts hat seinen Launch am 26. April 2023 für PC via Steam und erscheint zeitgleich im PC Game Pass. Eine Version für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series soll gegen Ende des Frühjahrs 2023 nachgeliefert werden. Dann kommt der Titel zeitgleich in den Xbox Game Pass.

Darum geht es in Cassette Beasts

In Cassette Beasts müssen wir einzigartige Monster sammeln, indem wir unseren Kassettenspieler nutzen. Auf leeren Kassetten können wir das Aussehen und die Fähigkeiten von gegnerischen Monstern speichern. Wir sammeln die Monster dabei nicht selbst, sondern verwandeln uns direkt in das jeweilige abgespeicherte Monster.

Cassette Beasts bietet rundenbasierte Kämpfe. Es ist möglich, während des Kampfes mit dem Partnermonster zu fusionieren, um ein stärkeres Wesen zu erschaffen. So entstehen einzigartige Kombinationen. Je stärker die Beziehung zum Kampfgefährten ist, desto besser funktioniert die Fusion.

Wie viele Monster wird es geben? Cassette Beasts bietet insgesamt 120 Monster, die ihr auf Kassette aufnehmen könnt. Solltet ihr die Fusionen dazuzählen, sind im Spiel über 14.000 Monster enthalten.

Der Titel spielt auf der abgelegenen Insel Neu Wirral und bietet eine offene Welt, die es frei zu erkunden gilt. Dabei können wir uns die Fähigkeiten von gefangenen Monstern zunutze machen und uns in der Welt dank Fliegen, Klettern, Spurten und dem Nutzen von Magnetismus frei bewegen. Wir sollten also nicht unseren Kassettenspieler vergessen, bevor wir uns in die Welt von Cassette Beasts begeben.

Besonders erfreulich ist es, dass der Titel zusammen mit einem Freund oder einer Freundin gespielt werden kann. Cassette Beasts bietet nämlich einen lokalen Mehrspielermodus, in dem wir die offene Welt gemeinsam erkunden, uns verwandeln und zusammen kämpfen können.

Zusammenfassend gibt es einige Gameplayelemente, die Cassette Beasts von der Pokémon-Reihe unterscheiden. Somit stellt es eine gute Alternative zur bekannten Taschenmonster-Reihe dar.

