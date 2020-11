Besser Next-Gen spielen mit dem Sonderheft zur PlayStation 5

Selbst als langjähriger GamePro-Redakteur kann ich euch sagen: Es war gar nicht so leicht, pünktlich zum Launch an eine PlayStation 5 zu kommen. In den ersten beiden Vorbestellerwellen der immerhin 400 bis 500 Euro teuren Konsole war das gute Stück in beiden Varianten (mit und ohne Disklaufwerk) ratzfatz ausverkauft. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich bin auch leer ausgegangen. Wer nicht schnell genug war, steht nun ohne Next-Gen-Konsole da und dürfte sich ernsthaft überlegen, bei Ebay zu einem überhöhten Preis zuzuschlagen.

Dieses Problem gibt es mit unserem 146 Seiten starken Sonderheft zur PlayStation 5 (noch) nicht, denn ihr bekommt es für schlanke 9,99 Euro - etwa ein Hundertstel dessen, was besonders dreiste Wiederverkäufer derzeit für die Konsole verlangen.

Kein schlechter Deal, wenn man bedenkt, dass das Heft vollgepackt ist mit nützlichen Tipps und Tricks zum Umgang mit der Konsole sowie umfangreichen Besprechungen der erhältlichen sowie kommenden Spiele und der Hardware selbst.

Alles, was ihr zum Start wissen müsst

Nein, es ist nicht mehr wie früher: "Konsole auspacken, anschließen, loslegen" war einmal. Selbst gestandene Spieleredakteure sind angesichts neuer Technik und Features gerne mal verwirrt. Geht mir nicht anders. Deshalb findet ihr im PS5-Sonderheft ausführliche Einsteiger-Guides zu Themen wie PlayStation-Konto, Daten übertragen, Abwärtskompatibilität, Technik und, ganz wichtig, Fernseher. Denn die volle Power der PS5 kommt nur zusammen mit dem richtigen TV zur Geltung. Stichwort HDMI 2.1!

Es wäre doch schade, sich mit neuer Hardware und neuen Spielen einzudecken, und all das dann gar nicht so genießen zu können, wie die Entwickler es sich gedacht haben. Es gilt so manche Tücke zu überwinden. Man denke zum Beispiel an Call of Duty Black Ops: Cold War. Viele Spieler zocken ohne es zu wissen auf ihrer brandneuen PS5 die technisch abgespeckte PS4-Version. Ärgerlich! Da ist es doch sinnvoll, sich in unserem Sonderheft erst einmal einzulesen. Auch wenn man keine Konsole abgekriegt hat und noch etwas warten muss - so wisst ihr schon Bescheid, wenn's endlich soweit ist!

So klappt der Start

PS4 auf PS5, HDMI, Festplatte, Zubehör: Im Sonderheft zur PlayStation 5 findet ihr zu allen relevanten Einstiegsthemen einen Ratgeber.

Anschluss Schritt für Schritt

Abwärtskompatibilität

Apps und Vernetzung

Speicher erweitern

Zubehör

Endlich loszocken!

Ist die Konsole erst einmal fertig eingerichtet, geht's ans schönste, was man damit machen kann: spielen! im Sonderheft lest ihr, welche Spiele ihr braucht und worauf ihr euch freuen könnt.

Diese Spiele gibt's zum Launch

Diese Spiele erscheinen in Kürze

PS Plus Collection: Was ist das, und welche Spiele sind inbegriffen?

Welche Technik steckt in der PS5?

Welche Fernseher passen zur PS5?

Nicht nur daddeln, auch mal blättern

Also: Egal ob ihr euch zu den Glücklichen zählen dürft, die bereits eine PlayStation 5 ergattern konnten und mit unseren Guides ihr System bestmöglich ausreizen wollen, oder ob ihr (wie mein neuer Riesenfernseher und ich) noch etwas warten müsst und euch in der Zwischenzeit einlesen möchtet - ich denke, unser Sonderheft lohnt sich auf jeden Fall!

Und ich freue mich schon drauf, endlich durch das druckfrische Exemplar blättern zu können.

