Baldur's Gate 3: Das sind die besten Einsteigerklassen und für diese solltet ihr eher Profis sein

Schon die Charaktererschaffung stellt uns in Baldur's Gate 3 vor erste Herausforderungen

Es geht los und zumindest am PC können wir uns ab sofort in die neuen Abenteuer von Baldur’s Gate 3 stürzen und den Kampf gegen Illithiden und viele andere Gefahren aufnehmen.

Doch schon vor der ersten Bewegung, dem ersten Würfelwurf und dem ersten Kampf müssen wir einen ganz besonderen Boss besiegen - die Charaktererschaffung.

Unzählige Möglichkeiten

Im Charaktereditor beginnen wir zunächst mit der Wahl unserer Rasse, sowie dem Aussehen und allein dafür können wir schon Stunden im Spiel versenken. Zumindest genau überlegen sollten wir hier ganz sicher, da insbesondere die Wahl der Rasse und unseres Hintergrunds starke Auswirkungen auf unser Spielerlebnis haben.

Ein oder gar der wichtigste Punkt bei der Erstellung unseres Alter Egos ist jedoch die Wahl unserer Klasse und insbesondere D&D-Neulinge könnten hier schnell überfordert sein. Wir verraten euch deshalb kurz, welche Klassen für welchen Spielstil geeignet sind.

Tolle Klassen zum Einstieg

Die Einstiegshürde in D&D kann für neue Spielende sehr hoch sein. Viele verschiedene Klassen, teilweise mit direkten Unterklassen, unzählige Skills, aus denen wir auswählen können und die nicht immer gut erklärt werden, sowie die große Frage: Was erwartet mich eigentlich in Faerûn und auf meinen Abenteuern?

Für einen möglichst einfachen und weniger erschlagenden Einstieg empfehlen wir daher folgende Klassen:

Kämpfer

Barbar

Waldläufer

Schurke

Kämpfer und Barbaren sind klassische Nahkampfklassen. Sie halten viel aus, machen ordentlichen Schaden und bringen am Anfang nicht viele Skills mit. Waldläufer und Schurken könnt ihr ebenfalls im Nah-, aber auch sehr gut im Fernkampf spielen. Auch sie überfordern euch zu Beginn nicht mit unzähligen Fähigkeiten und verfügen über eine vernünftige Zähigkeit und guten Schadensoutput.

Zudem müsst ihr bei der Charaktererstellung für keine dieser Klassen direkt eine Unterklasse wählen. So könnt ihr euch langsam an die Klassenmechaniken gewöhnen und euch später spezialisieren.

Beim Barbaren müssen wir keine weitere Auswahl treffen und können 'einfach drauf los prügeln'.

Klassen für Fortgeschrittene

Sind die oben genannten Klassen nichts für euch und sucht ihr etwas mehr Abwechslung, können wir euch folgende Klassen empfehlen:

Paladin

Kleriker

Druidin

Mönch

Hexenmeister

Hier erwartet euch ein bunter Mix aus Kampfkraft im Nah- oder Fernkampf und einer ordentlichen Prise Magie. Mit Paladinen und Klerikern könnt ihr euch in den Nahkampf stürzen ohne schnell umzufallen und verfügt zudem über einige offensive und viele defensive Skills, die euch stärker machen oder heilen.

Als Druide wirkt ihr mächtige Naturzauber und verwandelt euch in verschiedene Tiere, um so im Nahkampf mitzumischen. Als Mönch stürzt ihr euch ohne Waffen in den Kampf und nutzt euer KI, um Zauber zu wirken.

Fast all diese Klassen halten viel (Paladin) oder zumindest noch genug aus, um nicht beim ersten Hieb eines Monsters umzufallen. Zeitgleich bieten sie euch eine abwechslungsreiche Spielerfahrung. Allerdings sind die Mechaniken hier schon etwas komplizierter und ihr müsst euch durch eine wesentlich größeren Skillauswahl kämpfen.

Hexenmeister sind zudem eine perfekte Einstiegsklasse für Magiebegeisterte, da sie über vergleichsweise wenige Zaubersprüche verfügen. Für sie, den Paladin und die Druidin müsst ihr euch allerdings direkt zum Start für eine Unterklasse entscheiden.

Klassen für Profis

Übrig bleiben die großen Magie-Klassen von Baldur’s Gate 3 und eine der spaßigsten Klassen im gesamten Spiel:

Zauberer

Magier

Barden

Zauberinnen und Magierinnen sind vor allem deswegen anspruchsvoll, weil sie richtige Glaskanonen sind. Ihr könnt zwar mächtig viel Schaden austeilen, steckt aber zugleich nur wenig ein und liegt anfangs bei direktem Gegnerkontakt schnell am Boden.

Außerdem müsst ihr euch schon zu Beginn durch eine riesige Auswahl Zaubersprüche wühlen, für den Zauberer eine passende Unterklasse wählen und verstehen, wie die unterschiedlichen Klassen an neue Zaubersprüche kommen und wann sie diese einsetzen können.

Barden halten sich gerne im Hintergrund, stärken ihre Verbündeten und richten Schaden an, indem sie ihren Widersacher beispielsweise Beleidigungen an den Kopf werfen. Sie zugleich eine der abwechslungsreichsten und spaßigsten Klassen, können genau aus diesem Grund aber auch leicht überfordern.

Habt ihr also keine Lust, direkt zum Start schon ewig im Charaktermenü zu versauern und massig Skillbeschreibungen zu lesen, sowie im Kampf immer ultra vorsichtig zu sein oder sehr, sehr viele Möglichkeiten abzuwägen, raten wir euch zu Beginn von diesen Klassen ab.

Im Übrigen lernen wir im Verlauf des Spiels einen NPC kennen, bei dem wir unsere Klassenwahl und Skillung jederzeit anpassen können. Vor richtigen Fehlern brauchen wir also keine Angst zu haben.

Origins Charaktere und Begleiter*innen

Alternativ könnt ihr euch auch einen der sechs fest vorgegebenen Origins-Charaktere auswählen. Diese kommen allesamt mit einer festen Klasse und passenden Voreinstellungen. Hier müsst ihr euch also nur zwischen Astarion (Schurke), Schattenherz (Klerikerin), Gale (Magier), Wyll (Hexenmeister), Karlach (Barbarin) und Lae’zel (Kämpferin) entscheiden.

Alternativ könnt ihr diese und auch andere Charaktere später in der Spielwelt treffen und in eure Party aufnehmen. Spätestens dann müsst ihr euch auch noch mit bis zu drei anderen Charakteren und Klassen auseinandersetzen.

Aber es lohnt sich: Auch wenn die Hürden zum vollständigen Eintauchen etwas höher sind als bei anderen Spielen, lohnt sich der Aufwand, denn dahinter versteckt sich ein wahnwitziger Sandkasten voller Möglichkeiten.

Weitere Tipps, die euch den Spieleinstieg erleichtern, findet ihr unter den folgenden Links:

Baldur’s Gate 3 ist am 3. August 2023 für PC erschienen, eine PS5 Version soll am 6. September folgen. Spätestens dann erfahrt ihr in unserem Test, wie sich das Spiel auf der Konsole schlägt.

Doch nun zu euch: Seid ihr gespannt auf Baldur’s Gate 3, spielt ihr es schon auf dem PC oder wartet ihr auf den Konsolenrelease? Mit welcher Klasse werdet ihr einsteigen und welche Fragen habt ihr noch zum Charaktersystem? Schreibt es uns in die Kommentare!