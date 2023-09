'Beste Live Action-Adaption aller Zeiten': One Piece-Fans feiern Staffel 1 der Netflix-Serie

Die Netflix-Serie orientiert sich stark am Anime - zur Freude der Fans.

In den ersten Rezensionen konnte Staffel 1 der Netflix-Serie zu One Piece viele lobende Wertungen einheimsen. Die Kritiken hoben beispielsweise die starke schauspielerische Leistung und die Authentizität hervor, kritisierten dafür die Licht- und Farbgestaltung.

Im Gegensatz dazu finden sich in den sozialen Medien Unmengen an positiven Kommentaren für One Piece. Die Fans konnten mittlerweile ebenfalls einige Folgen der Serie schauen und geben nun ihr eigenes Urteil ab, das sehr gut ausfällt.

One Piece: Fans sind begeistert von Netflix-Serie

Viele Zuschauer*innen sind der Meinung, dass es sich um eine gute, wenn nicht sogar um die beste Live-Action-Umsetzung eines Animes handelt. Es gibt viele Szenen, die sich haargenau an die Originalvorlage von Eiichiro Oda halten, was viele Fans freut.

Ein Beispiel dafür ist die Szene, in der Ruffy loszieht, um Arlong zu besiegen. Nami sitzt weinend am Boden und bittet Ruffy um Hilfe. Dabei bekommt sie den Strohhut von Ruffy aufgesetzt und dieser marschiert los, um den Fischmenschen von Namis Heimat zu vertreiben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein weiteres Highlight der ersten Staffel ist der Kampf zwischen Zorro und Mihawk Falkenauge. Zorro möchte eines Tages der beste Schwertkämpfer der Welt werden, doch Mihawk hat momentan die Nase vorn und weist Zorro in seine Schranken.

In einem Vergleichsvideo ist zu sehen, wie eng sich die Live-Action-Adaption an die Anime-Vorlage hält:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Generell halten viele den Anime für die beste Live-Action-Umsetzung einer Anime-Vorlage. Für deutsche Fans trägt die Sprachausgabe einen Teil dazu bei, denn in der deutschen Fassung werden die Strohhutpirat*innen von den originalen Synchronsprecher*innen aus dem Anime vertont.

Kein Wunder, dass die erste Staffel von One Piece auf Rotten Tomatoes bei einer Wertung von 94 Prozent landet. Für diese Wertung wurden über 5.000 Bewertungen zusammengezählt, die die allgemeine Stimmung zur Serie gut wiedergeben.

Den Trailer zur Netflix-Serie könnt ihr euch hier anschauen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Einen Kritikpunkt haben die Fans dennoch: Es gibt einige User, die sich über fehlende Charaktere wundern. In der Serie ist beispielsweise Okta nirgends zu finden. Eigentlich ist er Mitglied von Arlongs Piratenbande, erfährt später jedoch einen Sinneswandel und begegnet den Strohhüten als Freund.

Die Begeisterung der Fans könnte auf jeden Fall dazu führen, dass die Netflix-Serie fortgesetzt wird. Bislang wurde eine zweite Staffel noch nicht bestätigt, doch bei einem so großen Erfolg wäre eine zweite Staffel nicht unwahrscheinlich.

Habt ihr die Netflix-Serie schon gesehen? Was ist euer Eindruck von der Live-Action-Adaption?