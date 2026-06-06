Das beste Mittelalter-Spiel: Dieses Rollenspiel-Meisterwerk haben wir im Test gefeiert – jetzt ist es günstig!

Ein so atmosphärisches Mittelalter wie in diesem PS5-Rollenspiel haben wir noch nirgendwo erlebt.

Lust auf ein authentisches Mittelalter-Abenteuer ohne Fantasy-Elemente? Dann habt ihr Glück: Gerade könnt ihr euch nämlich das vielleicht beste Mittelalter-Rollenspiel aller Zeiten mit einem Wertungsschnitt von 88 Punkten auf Metacritic günstig für PS5 im Angebot schnappen. Den Open-World-Hit, der zum Release im letzten Jahr 69,99€ gekostet hat, bekommt ihr jetzt hier bei MediaMarkt für einen Bruchteil dieses Preises:

Das Angebot gab es kurzzeitig übrigens auch bei Amazon, dort ist es aktuell jedoch bereits ausverkauft. Es ist aber gut möglich, dass der Händler noch einmal für Nachschub sorgt. Bei beiden Shops bekommt ihr übrigens durch die Days of Play bis zum 10. Juni noch zahlreiche weitere PS5-Spiele im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Harte Mittelalter-Welt: Das ist der Rollenspielhit für PS5!

In Kingdom Come: Deliverance 2 seid ihr nicht nur auf dem Land und in Dörfern, sondern auch in der Großstadt unterwegs.

Wir sprechen natürlich von Kingdom Come: Deliverance 2, das bei uns im GamePro-Test 87 Punkte abgestaubt hat und das uns erneut in eine authentisch wirkende Version des europäischen Mittelalters entführt. Dabei dürfen wir diesmal eine noch deutlich größere Open World erkunden als im Vorgänger: Wir bekommen nicht nur idyllische Landschaften mit Dörfern und Burgen geboten, sondern dürfen mit Kuttenberg auch durch die Straßen einer mittelalterlichen Großstadt spazieren.

Für Mittelalter-Fans ist Kingdom Come: Deliverance 2 allein deshalb schon den Preis wert, aber neben der atmosphärischen Spielwelt bekommt ihr hier auch ein hervorragendes Rollenspiel: Ihr spielt erneut Heinrich, der als angehender Ritter weiterhin versucht, sich in der starren Gesellschaftsordnung nach oben zu arbeiten. Anders als in anderen RPGs werdet ihr hier nicht gleich als Held verehrt, sondern müsst euch jedes bisschen Anerkennung mühsam verdienen.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Autoplay

Auch ansonsten ist Kingdom Come: Deliverance 2 vergleichsweise anspruchsvoll: Die Schwertkämpfe erfordern Übung und können schnell ein schlechtes Ende nehmen, weshalb man sich besser gut überlegen sollte, mit wem man sich anlegt. Noch dazu müsst ihr euch um Bedürfnisse wie Nahrung und Schlaf kümmern. Diese Elemente sind zwar nicht so wichtig wie in einem Survival-Spiel, tragen aber doch dazu bei, dass man sich hier wirklich wie ein Teil einer lebendigen, realistischen Welt fühlt.

Alles in allem ist Kingdom Come: Deliverance 2 nicht nur das richtige Spiel für diejenigen, die gerade keine Lust auf Fantasy haben, sondern auch ein guter Tipp für Fans von Rollenspielen wie Gothic, in denen der Reiz gerade darin besteht, sich seinen Platz in der Spielwelt selbst zu erkämpfen. Für euer Geld bekommt ihr zudem viel Umfang geboten: Allein die Hauptstory dürfte euch rund 50 oder 60 Stunden beschäftigen, mit Nebenquests können es auch über 100 Stunden sein.