Die besten Switch-Spiele jetzt günstig sichern: Zelda- und Mario-Hits nur noch kurze Zeit im Angebot!

Nur noch für kurze Zeit habt ihr die Chance, euch einige der besten Spiele für Nintendo Switch günstig zu sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen ein großer Sale mit Spielen für Nintendo Switch, bei dem ihr drei Spiele für zusammen 111€ bekommen könnt. Ihr zahlt also nur 37€ pro Spiel. Angesichts dessen, dass selbst die besten und aktuellsten Exklusivhits wie Zelda: Tears of the Kingdom oder Super Mario Bros. Wonder in der Auswahl mit dabei sind, ist das ein sehr guter Preis.

Switch-Hits günstig schnappen: 10 Highlights

Zwar sind auch Spiele von Drittherstellern im Sale enthalten, der Sale ist aber die ideale Gelegenheit, um sich mit den preisstabilen First-Party-Spielen für Switch einzudecken. Da man diese selbst Jahre nach Release einzeln sehr selten für weniger als 40€ findet, lohnt es sich in diesen Fällen sogar, einfach mal Spiele auf Vorrat zu kaufen, für die man im Moment gar nicht die Zeit hat.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Neben Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder sind mit Pikmin 4 und Super Mario RPG sogar noch zwei weitere große Exklusivhits aus 2023 mit dabei. Unter den schon etwas älteren Titeln findet ihr unter anderem einiger der besten Mario-Spiele. Falls ihr sie bisher verpasst haben solltet, lohnt es sich zum Beispiel auf jeden Fall, Jump&Run-Hits wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury oder auch Super Mario Odyssey noch nachzuholen.

Hier zehn Highlights unten den insgesamt 27 zur Auswahl stehenden Titeln, die in keiner gut sortierten Switch-Spielesammlung fehlen sollten:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei der Spiele gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort dann automatisch angepasst. Sogar die Versandkosten, die normalerweise 2,99€ betragen, werden euch erlassen.

