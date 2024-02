Die besten Switch-Spiele im Februar: Diese 11 Releases im Nintendo eShop solltet ihr nicht verpassen!

Im Februar erscheint ein großer Mario-Spiel für Nintendo Switch. Es gibt aber noch zehn weitere Highlights, die wir euch aus dem Nintendo eShop herausgesucht haben.

Im Februar erscheinen wieder eine ganze Menge neuer Spiele für Nintendo Switch, darüber hinaus stehen auch ein paar große Erweiterungen für berühmte Switch-Hits an. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch elf besonders spannende Titel herausgesucht und stellen sie euch hier kurz vor:

Mario vs. Donkey Kong

0:41 Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Erscheint am: 16. Februar

Mario vs. Donkey Kong für Nintendo Switch ist das Remake eines ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Klassikers. Neben komplett neuer, schicker Grafik gibt es auch ein paar zusätzliche Features wie den neuen Koop-Modus, in den ihr jetzt zu zweit an einer Konsole losziehen könnt. Dabei sollen sich völlig neue Wege durch die Level eröffnen lassen, wenn ihr gut zusammenarbeitet.

Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Original weitgehend treu. Es handelt sich also nach wie vor um eine Mischung aus Rätselspiel und Jump&Run. In kompakten Leveln müsst ihr durch Kopfzerbrechen und Experimentieren erst mal herausfinden, wie ihr überhaupt zu eurem Ziel gelangen könnt. Habt ihr die Lösung gefunden, erfordert es noch immer einiges an Geschick im Umgang mit Marios Sprungfertigkeiten wie dem Rückwärtssalto, um sie umzusetzen.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr beim Vorbestellen und auch nach Release im Nintendo eShop übrigens durch die Nintendo Switch Game Coupons sparen. NSO-Mitglieder könnten sich nämlich für 99€ zwei Coupons holen und sie für zwei große Switch-Spiele einlösen. Holt ihr euch beispielsweise zusätzlich zu Mario vs. Donkey Kong (Einzelpreis 49,99€) noch Zelda: Tears of the Kingdom (Einzelpreis 69,99€), spart ihr auf diese Weise 20,98€.

Splatoon 3: Erweiterungspass - Ruf zur Ordnung [DLC]

Mit "Ruf zur Ordnung" erhält Splatoon 3 eine spannende Solo-Erweiterung mit Roguelike-Mechaniken.

Erscheint am: 12. Februar

Mit „Ruf zur Ordnung“ erhält der knallbunte Shooter Splatoon 3 nach „Inkopolis“ seine zweite große Erweiterung. Diesmal handelt es sich jedoch um ein Singleplayer-Abenteuer. Ihr spielt Agent Nr. 8, den ihr vielleicht schon aus der Octo Expansion von Spatoon 2 kennt. Nachdem der Inkopolisplatz plötzlich seine Farbe verloren hat und alle Bewohner verschwunden sind, macht dieser sich daran, den Turm der Ordnung zu erklimmen, um sie zurückzubringen.

Ähnlich wie ein Roguelike soll „Ruf der Ordnung“ zum mehrfachen Spielen gedacht sein, wobei ihr eure Fähigkeiten immer weiter verbessern könnt. Ansonsten ist noch nicht allzu viel über das Add-On bekannt, wir werden uns also überraschen lassen müssen. Der neue DLC ist übrigens wie Inkopolis im Erweiterungspass von Splatoon 3 enthalten, den ihr für 24,99€ im Nintendo eShop bekommt.

Tomb Raider I-III Remastered

1:05 Tomb Raider 1-3 Remastered lässt euch ab Februar wieder als Lara Croft auf Schatzsuche gehen

Erscheint am: 14. Februar

Falls ihr die Anfänge einer der berühmtesten Action-Adventure-Reihen aller Zeiten verpasst habt und sie nun endlich nachholen wollt oder ihr euch schlicht auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit begeben möchtet, könnt ihr euch mit Tomb Raider I-III Remastered gleich drei Klassiker auf einmal schnappen. Die Spiele werden euch mit allen Erweiterungen in einer weitgehend originalgetreuen, aber technisch deutlich modernisierten Form geliefert.

Unter anderem gibt es hochaufgelöste Texturen, neue Lichteffekte und stark verbesserte Charaktermodelle. Ihr könnt aber auch jederzeit auf die Originalgrafik umschalten. So oder so lohnt es sich definitiv auch heute noch, mit der Archäologin und Abenteurerin Lara Croft an exotischen Orten auf der ganzen Welt auf Schatzsuche zu gehen. Bis zum 15. Februar gibt es im Nintendo eShop übrigens 10 Prozent Rabatt.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

4:10 Satoru Gojo erklärt die Spielmechaniken im kommenden Anime-Spiel Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Erscheint am: 2. Februar

Mit Jujutsu Kaisen Cursed Clash erhält einer der erfolgreichsten Animes der letzten Jahre endlich eine Videospielumsetzung, und zwar in Form eines Fighting Games, das ähnlich wie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm auf frei begehbare 3D-Arenen setzt. Die Jujuzisten treten dabei stets in Zweierteams an, um ihre Fluchtechniken zu besonders mächtigen Angriffen kombinieren zu können.

Neben spannenden Online-Multiplayergefechten für bis zu vier Spieler*innen soll Jujutsu Kaisen Cursed Clash auch einen Singleplayer-Modus mit Story-Kampagne bieten. Letztere lässt euch einige der spektakulärsten Kämpfe der ersten Staffel des Animes sowie des Prequel-Films Jujutsu Kaisen 0 nachspielen. Außerdem soll es ein motivierendes Fortschrittssystem geben, das euch immer mächtigere Techniken und Angriffe erlernen lässt.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island

Mit The Mystery of Serpentcoil kehrt die altehrwürdige Roguelike-Reihe Shiren the Wanderer zurück.

Erscheint am: 27. Februar

The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island ist der jüngste Teil der Roguelike-Reihe Shiren the Wanderer, die bereits 1995 und somit lange vor der Roguelike-Welle der letzten Jahre ihren Anfang genommen hat. Neben 3D-Grafik gibt es jetzt neue Komfort- und Online-Features wie beispielsweise die Möglichkeit, sich von anderen Spieler*innen retten zu lassen, falls man im namensgebenden Mystery Dungeon das Zeitliche gesegnet hat.

Trotz solcher Neuerungen soll die Spielerfahrung den Ursprüngen der Reihe und des Roguelike-Genres insgesamt treu bleiben. Aus der Top-Down-Perspektive erkundet ihr also die verwinkelten Gänge und Räume eines großen Dungeons, der sich bei jedem neuen Versuch verändert. Nach dem Tod fangt ihr von vorn an, eure im Kampf gesammelten Erfahrungen und euer Wissen über die Gefahren helfen euch jedoch dabei, immer weiter vorzudringen.

PlateUp!

In PlateUp! geht's nicht nur ums Kochen und Servieren, sondern auch um Management und planvolle Automatisierung.

Erscheint am: 15. Februar

PlateUp! ist ein Koop-Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam ein Restaurant führen. Dabei müsst ihr euch ähnlich wie in Overcooked! um die Arbeiten in der Küche von der Zubereitung der Gerichte bis zum Abwasch kümmern. Ihr übernehmt aber auch den Job des Kellners und das Management sowie die Gestaltung des Restaurants, von der Zusammenstellung der Speisekarte bis zur Platzierung der Einrichtung.

Gutes Teamwork und eine sinnvolle Verteilung der Aufgaben sind wichtig, aber ihr braucht auch einen gemeinsamen Plan für euer Restaurant. Viele Arbeitsschritte in der Küche lassen sich nämlich durch Fließbänder und Maschinen automatisieren, sofern man austüftelt, wie man diese am besten miteinander verbindet. Dadurch kann man die anspruchsvolle Kundschaft auch im Solo-Spiel zufriedenstellen, wenn man mal keine Lust auf Koop hat.

Inkulinati

In Inkulinati bekämpfen sich mittelalterliche Zeichnungen auf den Seiten eines Buches.

Erscheint am: 22. Februar

Mit Inkulinati kommt ein Indie-Hit auf Nintendo Switch, der schon auf den ersten Blick durch seine Grafik im Stil mittelalterlicher Zeichnungen auffällt. Das Spiel handelt von mit magischer Tinte gezeichneten Kreaturen, die auf den Seiten eines Manuskripts zum Leben erwachen und gegeneinander kämpfen. Die Wesen, zu denen beispielsweise trompetende Esel oder betende Bischofskatzen zählen, werden mit viel Humor in Szene gesetzt.

Spielerisch handelt es sich um ein Rundentaktikspiel, das durch seine vielfältigen Einheiten mit einzigartigen Skills und durch seine kreativen Level eine erstaunliche Komplexität bietet. Im Laufe der Story-Kampagne könnt ihr sogar eure eigenen Einheiten erschaffen und somit einen ganz individuellen Spielstil entwickeln. Eure Taten werden währenddessen direkt auf den Seiten, auf denen ihr kämpft, für die Nachwelt niedergeschrieben.

Dragon Ball Z: Kakarot – Goku’s Next Journey [DLC]

1:26 Dragon Ball Z Kakarot erzählt im nächsten DLC, wie DBZ zuende geht

Erscheint im: Februar

Mit Goku’s Next Journey steht die nächste große Erweiterung für Dragon Ball Z: Kakarot an, die den letzten Handlungsstrang der Anime-Vorlage behandeln soll. Nachdem Buu besiegt wurde und auf der Erde wieder Frieden eingekehrt ist, setzt sich Goku ein neues Ziel: Er will beim Großen Turnier der Kampfkünste antreten, wo er sich einem neuen Gegner mit gewaltigen Kräften stellen soll.

Für alle, die Dragon Ball Z: Kakarot noch gar nicht kennen: Es handelt sich um ein umfangreiches Action-Rollenspiel, das euch die Handlung des Animes von der Ankunft von Radditz auf der Erde bis zum finalen Kampf gegen Buu nachspielen lässt und euch dabei an viele berühmte Orte aus der Serie führt. Neben einer stilechten Inszenierung, die vor allem die Charaktere hervorragend umsetzt, punktet das RPG dabei vor allem durch sein forderndes Kampfsystem.

Heavenly Bodies

1:04 Heavenly Bodies: Trailer zum Koop-Physik-Spaß in der Schwerelosigkeit

Erscheint am: 29. Februar

Heavenly Bodies ist eine Physiksimulation, die euch einen Kosmonauten steuern lässt. Im schwerelosen Raum bewegt ihr euch vorwärts, indem ihr mit dem linken und rechten Stick je einen Arm kontrolliert und euch an Gegenständen und Wänden in der Forschungsstation vorwärts zieht. Eure Aufgabe ist es, mithilfe von Anweisungen aus der Missionszentrale die Station in Betrieb zu nehmen und komplexe technische Gerätschaften von Solarzellen bis hin zum Weltraumteleskop aufzubauen.

Das erfordert nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Umsicht und gute Planung, denn in der Schwerelosigkeit ist jeder Gegenstand, der nicht fest mit einem anderen verbunden ist, ständig in freier Bewegung. Eure Aufgaben wurden von den Leistungen echter Kosmonauten inspiriert und werden in einem atmosphärischen 70er-Jahre-Stil in Szene gesetzt. Ihr könnt allein spielen oder euch den Herausforderungen des Weltalls im Koop stellen.

Invector: Rhythm Galaxy

Das Rhythmusspiel Invector: Rhythm Galaxy punktet unter anderem mit seinem schicken Neonlook.

Erscheint am: 8. Februar

Invector: Rhythm Galaxy ist ein Rhythmusspiel, das dank der Kooperation mit der Warner Music Group auf eine Menge aktueller Hits und angesagter Künstler*innen wie beispielsweise Charlie Puth oder PinkPantheress zurückgreifen kann. Ihr steuert ein Raumschiff über in Neonfarben leuchtende Kurse, die durch futuristische Metropolen, über fremde Planeten und ins Weltall führen. Dabei müsst im richtigen Rhythmus die Buttons drücken, um Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen.

Wenn ihr mit atemberaubender Geschwindigkeit durch ein Feuerwerk leuchtender Effekte rast, kann es ganz schön fordernd sein, stets im Takt zu bleiben. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade stellen jedoch sicher, dass auch diejenigen, die nicht schon mit dem Vorgänger Avicii Invector geübt haben, einen leichten Einstieg haben werden. Ihr könnt nicht nur allein spielen, sondern auch im lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen in Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander antreten.

Bandle Tale: A League of Legends Story

5:19 Bandle Tale: So spielt sich die Stardew Valley-Alternative im League of Legends-Universum

Erscheint am: 21. Februar

Unter dem Titel „A League of Legends Story“ sind in den letzten Jahren schon einige hochkarätige Spiele erschienen, die im Universum des berühmten MOBAs spielen. Jeder der Ableger gehört einem anderen Genre an und bringt seine eigenen Protagonisten mit. Bei Bandle Tale handelt es sich um ein entspanntes Crafting-RPG, das in der von niedlichen pelzigen Wesen namens Yordles bewohnten Welt Bandle angesiedelt ist.

Das in einem hübschen, isometrischen Pixelart-Stil gehaltene Spiel schickt uns auf eine friedliche Insel, auf der sich alles ums Stricken dreht. Als jedoch die Portale zusammenbrechen, welche die Teile von Bandle verbinden, bricht Chaos aus und wir müssen die Welt außerhalb unserer Heimat erkunden, um alles in Ordnung zu bringen. Zugleich müssen wir jedoch auch dafür sorgen, dass zu Hause alle Yordles bei Laune bleiben, was am besten durch gutes Essen und rauschende Feste zu erreichen ist.